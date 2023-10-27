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Во время суда врач Коломойского заявил о ряде болезней у бизнесмена

27 октября 2023 15:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Во время суда врач Коломойского заявил о ряде болезней у бизнесмена
Олигарх Игорь Коломойский во время заседания суда. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

У олигарха Игоря Коломойского много хронических болезней. Поэтому ему нужны специальные условия, чтобы поддерживать здоровье.

Об этом заявил врач бизнесмена в ходе судебного заседания, сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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По его словам, Коломойский нуждается в физической активности, правильном питании и надзоре врача. Однако за решеткой это невозможно будет сделать.

Что известно о деле Коломойского

27 октября Шевченковский районный суд продолжил рассматривать ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского. Прокуроры просят продлить меру пресечения еще на два месяца.

Ранее суд отказался изменить Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест. Адвокаты протестовали против такого решения.

Напомним, Бюро экономической безопасности не имело никаких намерений скрыть Игоря Коломойского от следователей Национального антикоррупционного бюро Украины. Они имеют свободный доступ к месту содержания олигарха.

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