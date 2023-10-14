Голова БЕБ прокоментував чутки про спроби сховати Коломойського від НАБУ

Голова Бюро економічної безпеки Андрій Пащук. Фото: БЕБ

Бюро економічної безпеки не мало жодних намірів сховати Ігоря Коломойського від слідчих Національного антикорупційного бюро України. Вони мають вільний доступ до місця утримання олігарха.

Про це розповів очільник БЕБ Андрій Пащук в інтерв'ю Ліга.Бізнес.

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"У нас нормальна співпраця. Але це різні схеми, різні розслідування, вони не перетинаються. Окрім цього провадження, БЕБ розслідує ще низку справ, де фігурують компанії та особи, пов'язані з Коломойським, там є певні результати, ми розповідали про них. Але слідство триває, тож розголошувати деталі поки що не можемо", — пояснив Пащук.

При цьому Пащук висловив думку, що чутки про витік інформації з НАБУ, після якого БЕБ і СБУ пришвидшили слідчі дії, є безпідставними.

"Якби в НАБУ був витік, вони б проводили службове розслідування. До того ж який сенс нам поспішати? НАБУ допущено до будь-яких слідчих дій з цією особою, спокійно заходить до нього. Я не поінформований про те, що мав місце якийсь витік, і ми перешкодили діяльності Антикорупційного бюро", — заявив Пащук.

Як розслідують справи олігархів

Голова БЕБ також підкреслив, що провадили дії щодо олігархів доволі складно, оскільки існують постійні коливання суспільного запиту.

"Усім догодити важко. Не чіпають олігархів — погано, чіпають — також не так. Але подобається це комусь або ні, але БЕБ — структура, яка серед всіх за короткий термін дотягнулася до декількох олігархів і системно розслідує ці справи", — підкреслив Пащук.

Раніше ми розповідали, що поки олігарх Ігор Коломойський сидить у СІЗО, на нафтотрейдинговий майданчик вийшов новий гравець. При цьому нова компанія вже помітно заявила про себе на ринку.

Нагадуємо, що 6 жовтня Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги щодо олігарха Ігоря Коломойського. Його залишили під вартою.