Глава БЭБ прокомментировал слухи о попытках скрыть Коломойского от НАБУ

Глава Бюро экономической безопасности Андрей Пащук. Фото: БЕБ

У Бюро экономической безопасности не было никаких намерений скрыть Игоря Коломойского от следователей Национального антикоррупционного бюро Украины. Они имеют свободный доступ к месту содержания олигарха.

Об этом рассказал глава БЭБ Андрей Пащук в интервью Лига.Бизнес.

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"У нас нормальное сотрудничество. Но это разные схемы, разные расследования, они не пересекаются. Кроме этого производства, БЭБ расследует еще ряд дел, где фигурируют компании и лица, связанные с Коломойским, там есть определенные результаты, мы рассказывали о них. Но следствие продолжается, так что разглашать детали пока не можем", — пояснил Пащук.

При этом Пащук выразил мнение, что слухи об утечке информации из НАБУ, после которой БЭБ и СБУ ускорили следственные действия, безосновательны.

"Если бы в НАБУ была утечка, они бы проводили служебное расследование. К тому же какой смысл нам спешить? НАБУ допущено к любым следственным действиям с этим лицом, спокойно заходит к нему. Я не информирован о том, что имела место какая-то утечка, и мы помешали деятельности Антикоррупционного бюро", — заявил Пащук.

Как расследуют дела олигархов

Глава БЭБ также подчеркнул, что предпринимали действия относительно олигархов достаточно сложно, поскольку существуют постоянные колебания общественного запроса.

"Всем угодить трудно. Не трогают олигархов — плохо, трогают — тоже не так. Но нравится это кому-то или нет, но БЭБ структура, которая среди всех за короткий срок дотянулась до нескольких олигархов и системно расследует эти дела", — подчеркнул Пащук.

Ранее мы рассказывали, что пока олигарх Игорь Коломойский сидит в СИЗО, на нефтетрейдинговую площадку вышел новый игрок. При этом новая компания уже заметно заявила о себе на рынке.

Напомним, что 6 октября Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы относительно олигарха Игоря Коломойского. Его оставили под стражей.