Глава БЭБ прокомментировал слухи о попытках скрыть Коломойского от НАБУ
У Бюро экономической безопасности не было никаких намерений скрыть Игоря Коломойского от следователей Национального антикоррупционного бюро Украины. Они имеют свободный доступ к месту содержания олигарха.
Об этом рассказал глава БЭБ Андрей Пащук в интервью Лига.Бизнес.
БЭБ не препятствует работе НАБУ
"У нас нормальное сотрудничество. Но это разные схемы, разные расследования, они не пересекаются. Кроме этого производства, БЭБ расследует еще ряд дел, где фигурируют компании и лица, связанные с Коломойским, там есть определенные результаты, мы рассказывали о них. Но следствие продолжается, так что разглашать детали пока не можем", — пояснил Пащук.
При этом Пащук выразил мнение, что слухи об утечке информации из НАБУ, после которой БЭБ и СБУ ускорили следственные действия, безосновательны.
"Если бы в НАБУ была утечка, они бы проводили служебное расследование. К тому же какой смысл нам спешить? НАБУ допущено к любым следственным действиям с этим лицом, спокойно заходит к нему. Я не информирован о том, что имела место какая-то утечка, и мы помешали деятельности Антикоррупционного бюро", — заявил Пащук.
Как расследуют дела олигархов
Глава БЭБ также подчеркнул, что предпринимали действия относительно олигархов достаточно сложно, поскольку существуют постоянные колебания общественного запроса.
"Всем угодить трудно. Не трогают олигархов — плохо, трогают — тоже не так. Но нравится это кому-то или нет, но БЭБ структура, которая среди всех за короткий срок дотянулась до нескольких олигархов и системно расследует эти дела", — подчеркнул Пащук.
Ранее мы рассказывали, что пока олигарх Игорь Коломойский сидит в СИЗО, на нефтетрейдинговую площадку вышел новый игрок. При этом новая компания уже заметно заявила о себе на рынке.
Напомним, что 6 октября Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы относительно олигарха Игоря Коломойского. Его оставили под стражей.
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