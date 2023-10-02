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Коломойського офіційно визнали громадянином України

2 жовтня 2023 15:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Коломойського офіційно визнали громадянином України
Олігарх Ігор Коломойський. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Шевченківському районному суді Києва офіційно визнали, що олігарх Ігор Коломойський є громадянином України. Проте суд не з'ясував, чи є бізнесмен громадянином іншої країни. 

Про це йдеться в рішенні суду.

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Про що йдеться в суді

Зазначається, що суд обрав запобіжний захід Коломойському та зазначив, що він народився у Дніпропетровську. Як відомо,  його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

суд над Коломойським
Ухвала суду

Однак в суді так і не розібралися, чи має він громадянство Кіпру та Ізраїлю.

Що відомо про справу Коломойського

2 вересня Служба безпеки України повідомила підозру Ігорю Коломойському. Підозра була оголошена за кількома статтями.

Також ми писали, що судовий процес над Ігорем Коломойським триває як над іноземним громадянином, розповів сам олігарх. Також він заявив журналістам, що його тримають у нормальних умовах та нарікань на судовий процес у нього немає.

Нагадаємо, суд не задовольнив апеляцію на арешт Ігоря Коломойського та залишив без змін запобіжний захід. Йому продовжили тримання під вартою та призначили заставу в розмірі 3,89 мільярда гривень.

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