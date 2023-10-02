Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Коломойского официально признали гражданином Украины arrow

Коломойского официально признали гражданином Украины

2 октября 2023 15:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Коломойского официально признали гражданином Украины
Олигарх Игорь Коломойский. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Шевченковском районном суде Киева официально признали, что олигарх Игорь Коломойский является гражданином Украины. Однако суд не выяснил, является ли бизнесмен гражданином другой страны.

Об этом говорится в решении суда.

Читайте также:

О чем идет речь в суде

Отмечается, что суд избрал меру пресечения Коломойскому и отметил, что он родился в Днепропетровске. Как известно, он подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

суд над Коломойским
Решение суда

Однако в суде так и не разобрались, есть ли у него гражданство Кипра и Израиля.

Что известно о деле Коломойского

2 сентября Служба безопасности Украины сообщила подозрение Игорю Коломойскому. Подозрение было объявлено по нескольким статьям.

Также мы писали, что судебный процесс над Игорем Коломойским продолжается как над иностранным гражданином, рассказал сам олигарх. Также он заявил журналистам, что его держат в нормальных условиях и нареканий на судебный процесс у него нет.

Напомним, суд не удовлетворил апелляцию на арест Игоря Коломойского и оставил без изменений меру пресечения. Ему продлили содержание под стражей и назначили залог в размере 3,89 миллиарда гривен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

None

Выборы в Польше: ловушка, игра на национализме и драма власти

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз