Коломойского официально признали гражданином Украины

Олигарх Игорь Коломойский. Фото: Новини.LIVE

В Шевченковском районном суде Киева официально признали, что олигарх Игорь Коломойский является гражданином Украины. Однако суд не выяснил, является ли бизнесмен гражданином другой страны.

Об этом говорится в решении суда.

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О чем идет речь в суде

Отмечается, что суд избрал меру пресечения Коломойскому и отметил, что он родился в Днепропетровске. Как известно, он подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Решение суда

Однако в суде так и не разобрались, есть ли у него гражданство Кипра и Израиля.

Что известно о деле Коломойского

2 сентября Служба безопасности Украины сообщила подозрение Игорю Коломойскому. Подозрение было объявлено по нескольким статьям.

Также мы писали, что судебный процесс над Игорем Коломойским продолжается как над иностранным гражданином, рассказал сам олигарх. Также он заявил журналистам, что его держат в нормальных условиях и нареканий на судебный процесс у него нет.

Напомним, суд не удовлетворил апелляцию на арест Игоря Коломойского и оставил без изменений меру пресечения. Ему продлили содержание под стражей и назначили залог в размере 3,89 миллиарда гривен.