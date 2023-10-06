Київський суд залишив Коломойського під вартою

Олігарх Ігор Коломойський. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 6 жовтня, Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги щодо олігарха Ігоря Коломойського. Його залишили під вартою.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із залу суду.

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За рішенням Київського апеляційного суду, застава 3,8 млрд залишається в силі. Коломойський й надалі залишиться під вартою.

Що сказали адвокати Коломойського

Адвокати Коломойського заявили, що виникла ситуація не зовсім стандартна: тримання під вартою та застава у розмірі 100 млн доларів.

"Підняли до таких розмірів, що ви розумієте, якщо не була внесена застава у тому попередньому розмірі, то створили умови, щоб особа перебувала під вартою. Слідчі дії не проводяться. Яка мета ізоляції? Ми оголосили про те, що ми зацікавлені в об'єктивності розгляду справи. Невже запобіжний захід у вигляді триманні під вартою вирішить ці проблеми?" — каже один з адвокатів.

За його словами, промова прокурора не відповідала дійсності. Він наводив приклади, що Коломойський може виїхати за кордон. Адвокат наголосив, що якби суд сьогодні скасував це рішення, то було б повернення до тримання під вартою і застави. У разі внесення коштів, Коломойський повинен здати всі паспорти.

"Як він може виїхати з країни? Це абсурдна ситуація. Потім прокурор взяв перекрутив слова всіх свідків", — наголосив адвокат.

Наразі адвокати будуть визначатися щодо подальших кроків захисту олігарха. Вони готові надати докази, що Коломойський не винен.

Інший адвокат наголосив, що прокурор сказав про чотирьох свідків на суму 5,7 млрд грн. За його словами, це неможливо.

"Прокурор сказав про заяву ПриватБанку, яка була написана вчора. Ну місяць розслідування триває, а тільки вчора заява про визнання потерпілим ПриватБанку, де спочатку зазначається, що ПриватБанку зі ЗМІ стало відомо, що Коломойський очолив злочинну групу. Потім прокурор на судовому засіданні каже, що вони будуть у ПриватБанку з'ясовувати, а як вони перераховували свою касу, будемо дивитися і так далі", — сказав він.

Адвокат наголосив, що неможливо імітаційні гроші використати в банкоматі.

Нагадаємо, у п'ятницю, 6 жовтня, розпочалося засідання Київського апеляційного суду у справі про захист олігарха Ігоря Коломойського. При цьому адвокати підсудного просили скасувати збільшення застави на суму 3,9 млрд гривень.

Також ми писали, що в Росії заарештований олігарх Ігор Коломойський був внесений до списку терористів та екстремістів. Заяву оприлюднив російський Росфінмоніторинг.