Киевский суд оставил Коломойского под стражей

Олигарх Игорь Коломойский. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 6 октября, Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы в отношении олигарха Игоря Коломойского. Его оставили под стражей.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.

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Коломойский останется под стражей

По решению Киевского апелляционного суда, залог 3,8 млрд остается в силе. Коломойский и дальше останется под стражей.

Что сказали адвокаты Коломойского

Адвокаты Коломойского заявили, что возникла ситуация не совсем стандартная: содержание под стражей и залог в размере 100 млн долларов.

"Подняли до таких размеров, что вы понимаете, если не был внесен залог в том предыдущем размере, то создали условия, чтобы лицо находилось под стражей. Следственные действия не проводятся. Какова цель изоляции? Мы объявили о том, что мы заинтересованы в объективности рассмотрения дела. Неужели мера пресечения в виде содержания под стражей решит эти проблемы?" — говорит один из адвокатов.

По его словам, речь прокурора не соответствовала действительности. Он приводил примеры, что Коломойский может уехать за границу. Адвокат подчеркнул, что если бы сегодня суд отменил это решение, то было бы возвращение к содержанию под стражей и залога. В случае внесения средств Коломойский должен сдать все паспорта.

"Как он может выехать из страны? Это абсурдная ситуация. Затем прокурор взял перекрутил слова всех свидетелей", — подчеркнул адвокат.

Сейчас адвокаты будут определяться относительно дальнейших шагов защиты олигарха. Они готовы предоставить доказательства, что Коломойский не виноват.

Другой адвокат отметил, что прокурор сказал о четырех свидетелях на сумму 5,7 млрд грн. По его словам, это невозможно.

"Прокурор сказал о заявлении ПриватБанка, которое было написано вчера. Ну месяц расследование продолжается, а только вчера заявление о признании потерпевшим ПриватБанка, где сначала отмечается, что ПриватБанку из СМИ стало известно, что Коломойский возглавил преступную группу. Потом прокурор на судебном заседании говорит, что они будут у ПриватБанка выяснять, а как они перечисляли свою кассу, будем смотреть и так далее", — сказал он.

Адвокат подчеркнул, что невозможно имитационные деньги использовать в банкомате.

Напомним, в пятницу, 6 октября, началось заседание Киевского апелляционного суда по делу о защите олигарха Игоря Коломойского. При этом адвокаты подсудимого просили отменить увеличение залога на сумму в 3,9 млрд гривен.

Также мы писали, что в России арестованный олигарх Игорь Коломойский был внесен в список террористов и экстремистов. Заявление обнародовал российский Росфинмониторинг.