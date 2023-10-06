Справа Коломойського: суд розпочав розгляд захисту олігарха

Олігарх Ігор Коломойський. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 6 жовтня, розпочалося засідання Київського апеляційного суду у справі про захист олігарха Ігоря Коломойського. При цьому адвокати підсудного просять скасувати збільшення застави на суму 3,9 млрд гривень.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE

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Журналісти Новини.LIVE повідомляють, що Апеляційний суд Києва розглядає апеляцію адвокатів Коломойського.

Також уточнюється, що юристи підприємця наполягають на скасуванні рішення щодо підвищення розміру застави до 3,9 млрд гривень.

Сам Коломойський, попри гарне самопочуття та настрій сьогодні, утримується від надання прогнозів щодо можливого результату розгляду справи у суді.

Засідання суду. Фото: Новини.

Також Коломойський підтвердив під час засідання, що має дійсне українське громадянство.

Він стверджує, що контактів із міграційною службою не було. Паралельно він згадує, що є також громадянином Ізраїлю та Кіпру.

Варто зазначити, що Ігор. Коломойському під час засідання суду дозволили сидіти біля адвокатів.

Нагадаємо, що в Росії заарештований олігарх Ігор Коломойський був внесений до списку терористів та екстремістів. Заяву оприлюднив російський Росфінмоніторинг.