Дело Коломойского: суд начал рассмотрение о защите олигарха
В пятницу, 6 октября началось заседание Киевского апелляционного суда по делу о защите олигарха Игоря Коломойского. При этом адвокаты подсудимого просят отменить увеличение залога на сумму в 3,9 млрд гривен.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE
Заседание суда по делу Коломойского
Журналисты Новини.LIVE сообщают, что Апелляционный суд Киева рассматривает апелляцию адвокатов Коломойского.
Также уточняется, что юристы предпринимателя настаивают на отмене решения о повышении размера залога до 3,9 млрд гривен.
Сам Коломойский, несмотря на хорошее самочувствие и настроение сегодня, воздерживается от предоставления прогнозов касательно возможного исхода рассмотрения дела в суде.
Также Коломойский подтвердил в ходе заседание, что имеет действительное украинское гражданство
Он утверждает, что контактов с миграционной службой не было. Параллельно он упоминает, что является также гражданином Израиля и Кипра.
Стоит отметить, что Игорю Коломойскому во время заседания суда разрешили сидеть возле адвокатов.
Напомним, что в России арестованный олигарх Игорь Коломойский был внесен в список террористов и экстремистов. Заявление обнародовал российский Росфинмониторинг.