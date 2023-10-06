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Дело Коломойского: суд начал рассмотрение о защите олигарха

6 октября 2023 12:39
обновлено: 12:44
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Дело Коломойского: суд начал рассмотрение о защите олигарха
Олигарх Игорь Коломойский. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В пятницу, 6 октября началось заседание Киевского апелляционного суда по делу о защите олигарха Игоря Коломойского. При этом адвокаты подсудимого просят отменить увеличение залога на сумму в 3,9 млрд гривен.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE

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Заседание суда по делу Коломойского

Журналисты Новини.LIVE сообщают, что Апелляционный суд Киева рассматривает апелляцию адвокатов Коломойского.

Также уточняется, что юристы предпринимателя настаивают на отмене решения о повышении размера залога до 3,9 млрд гривен. 

Сам Коломойский, несмотря на хорошее самочувствие и настроение сегодня, воздерживается от предоставления прогнозов касательно возможного исхода рассмотрения дела в суде.

суд
Заседание суда. Фото: Новини.LIVE

Также Коломойский подтвердил в ходе заседание, что имеет действительное украинское гражданство

Он утверждает, что контактов с миграционной службой не было. Параллельно он упоминает, что является также гражданином Израиля и Кипра.

Стоит отметить, что Игорю Коломойскому во время заседания суда разрешили сидеть возле адвокатов.

Напомним, что в России арестованный олигарх Игорь Коломойский был внесен в список террористов и экстремистов. Заявление обнародовал российский Росфинмониторинг.

 

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