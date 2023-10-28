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Шевченковский суд арестовал все компании Коломойского, — СМИ

28 октября 2023 23:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Шевченковский суд арестовал все компании Коломойского, — СМИ
Украинский олигарх Игорь Коломойский. Фото: Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Шевченковский районный суд Киева провел арест корпоративных прав компаний украинского олигарха Игоря Коломойского. Речь идет о всех предприятиях бизнесмена.

Об этом сообщают Українські Новини.

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Арест компаний Коломойского

"Там достаточно значительный перечень компаний и имущества, фактически (наложен арест. — Ред.) на все принадлежащие ему компании и где он владелец", — отметили правоохранители.

В полиции не уточнили о том, какие именно компании арестовал суд, однако добавили, что произведен арест всех корпоративных прав, связанных с бизнесом Игоря Коломойского.

Напомним, что Коломойский решил передать свои корпоративные права в 1+1 media на 5 лет. Отмечается, что теперь они перейдут в управление трудовому коллективу, действующим гендиректором которого является Ярослав Пахольчук.

Также мы писали, что Пахольчук прокомментировал передачу корпоративных прав в 1+1 media.

Добавим, что 27 октября Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения для олигарха Игоря Коломойского. Известно, насколько он останется в СИЗО.

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