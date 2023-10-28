Шевченковский суд арестовал все компании Коломойского, — СМИ
Шевченковский районный суд Киева провел арест корпоративных прав компаний украинского олигарха Игоря Коломойского. Речь идет о всех предприятиях бизнесмена.
Об этом сообщают Українські Новини.
Арест компаний Коломойского
"Там достаточно значительный перечень компаний и имущества, фактически (наложен арест. — Ред.) на все принадлежащие ему компании и где он владелец", — отметили правоохранители.
В полиции не уточнили о том, какие именно компании арестовал суд, однако добавили, что произведен арест всех корпоративных прав, связанных с бизнесом Игоря Коломойского.
Напомним, что Коломойский решил передать свои корпоративные права в 1+1 media на 5 лет. Отмечается, что теперь они перейдут в управление трудовому коллективу, действующим гендиректором которого является Ярослав Пахольчук.
Также мы писали, что Пахольчук прокомментировал передачу корпоративных прав в 1+1 media.
Добавим, что 27 октября Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения для олигарха Игоря Коломойского. Известно, насколько он останется в СИЗО.
Читайте Новини.LIVE!