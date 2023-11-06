Судебное заседание по изменению меры пресечения Коломойскому не состоялось
Шевченковский районный суд Киева должен 6 ноября провести заседание по делу бизнесмена Игоря Коломойского. Адвокаты бизнесмена настаивали на изменении меры пресечения в связи с ухудшением состояния его здоровья. Впрочем, заседание перенесли.
Об этом сообщает УНИАН.
Суд по делу Коломойского перенесли
Адвокаты Коломойского подали ходатайство об изменении меры пресечения для их клиента. Они просили о домашнем аресте из-за ухудшения состояния здоровья олигарха.
Адвокат Коломойского Александр Лысак заявил, что защита подавала ходатайство, чтобы был доступ к врачам, но врачей не допустили.
Прокурор отсутствовал
Прокурор на заседание 6 ноября не пришел. Зато он послал ходатайство по электронной почте, чтобы ходатайство адвокатов Коломойского оставили без рассмотрения. В суд также не доставили самого Игоря Коломойского.
"Его можно было доставить через 30 минут. Где находится Игорь Коломойский, от суда это место недалеко", — сказал защитник.
Адвокаты попросили перенести заседание. Оно состоится 10 ноября в 9:30.
Ранее мы сообщили, что горно-обогатительный комбинат, принадлежащий Игорю Коломойскому, прекращает свою основную работу. Первый шаг в этом направлении сделал Марганецкий ГОК, а позже этот же курс избрал и Покровский ГОК.
Напомним, что Шевченковский районный суд Киева провел арест корпоративных прав компаний украинского олигарха Игоря Коломойского. Речь идет о всех предприятиях бизнесмена.
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