Судебное заседание по изменению меры пресечения Коломойскому не состоялось

Суд по изменению меры пресечения бизнесмену Коломойскому не состоялся. Фото: УНИАН

Шевченковский районный суд Киева должен 6 ноября провести заседание по делу бизнесмена Игоря Коломойского. Адвокаты бизнесмена настаивали на изменении меры пресечения в связи с ухудшением состояния его здоровья. Впрочем, заседание перенесли.

Об этом сообщает УНИАН.

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Адвокаты Коломойского подали ходатайство об изменении меры пресечения для их клиента. Они просили о домашнем аресте из-за ухудшения состояния здоровья олигарха.

Адвокат Коломойского Александр Лысак заявил, что защита подавала ходатайство, чтобы был доступ к врачам, но врачей не допустили.

Прокурор отсутствовал

Прокурор на заседание 6 ноября не пришел. Зато он послал ходатайство по электронной почте, чтобы ходатайство адвокатов Коломойского оставили без рассмотрения. В суд также не доставили самого Игоря Коломойского.

"Его можно было доставить через 30 минут. Где находится Игорь Коломойский, от суда это место недалеко", — сказал защитник.

Адвокаты попросили перенести заседание. Оно состоится 10 ноября в 9:30.

Ранее мы сообщили, что горно-обогатительный комбинат, принадлежащий Игорю Коломойскому, прекращает свою основную работу. Первый шаг в этом направлении сделал Марганецкий ГОК, а позже этот же курс избрал и Покровский ГОК.

Напомним, что Шевченковский районный суд Киева провел арест корпоративных прав компаний украинского олигарха Игоря Коломойского. Речь идет о всех предприятиях бизнесмена.