Суд залишив під вартою олігарха Коломойського

Олігарх Ігор Коломойський чекає на засідання суду. Фото: соцмережі

Суд залишив під вартою українського олігарха Ігоря Коломойського. Його захист просив змінити запобіжний захід на домашній арешт через погіршення стану здоровʼя бізнесмена, проте суддя відхилив клопотання.

Про це повідомляють журналісти із зали суду.

Читайте також:

Що вирішили на суді

Як відомо, на суді прокурор подав клопотання, аби не розглядати позицію адвокатів бізнесмена щодо зміни для нього запобіжного заходу через погіршення стану здоров'я.

Прокурор каже, що таке питання вирішили ще 24 жовтня.

"24 жовтня 2023 року за клопотанням сторони захисту було судове засідання про зміну запобіжного заходу на домашній арешт, як підстава — погіршення стану здоров'я підозрюваного. Ознайомившись із клопотанням, яке розглядається в даному судовому засіданні, стало зрозуміло, що підстави одні й ті ж. Тобто, фактично це питання було вже вирішено", — наголосив він.

Незвичні відповіді від Коломойського

До засідання журналісти запитали олігарха, на яке рішення суду він розраховує. Після чого він приклав палець до губ, що означає, швидше за все, дотримання тиші.

Крім того, кореспонденти запитали Коломойського, чи бачив він номер, де над ним глузують, від студії "Квартал 95" і яке його ставлення до таких жартів.

На що він просто розвів руками та посміхнувся.

Нагадаємо, актори Кварталу 95 в останньому випуску Єдиного кварталу вирішили пожартувати з приводу ув'язнення в СІЗО Ігоря Коломойського. За сюжетом олігарха посадили у ВІП-камеру, він весь час іронічно жартує з прокурора.

Також ми писали, що Шевченківський районний суд Києва провів арешт корпоративних прав компаній українського олігарха Ігоря Коломойського. Йдеться про всі підприємства бізнесмена.