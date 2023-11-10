Суд оставил под стражей олигарха Коломойского

Олигарх Игорь Коломойский ждет заседания суда. Фото: соцсети

Суд оставил под стражей украинского олигарха Игоря Коломойского. Его защита просил изменить меру пресечения на домашний арест из-за ухудшения состояния здоровья бизнесмена, однако судья отклонил ходатайство.

Об этом сообщают журналисты из зала суда.

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Что решили на суде

Как известно, на суде прокурор подал ходатайство, чтобы не рассматривать позицию адвокатов бизнесмена по изменению меры пресечения из-за ухудшения состояния здоровья.

Прокурор говорит, что этот вопрос решили еще 24 октября.

"24 октября 2023 года по ходатайству стороны защиты было судебное заседание об изменении меры пресечения на домашний арест, как основание — ухудшение состояния здоровья подозреваемого. Ознакомившись с ходатайством, рассматриваемым в данном судебном заседании, стало ясно, что основания одни и те же. То есть фактически этот вопрос был уже решен", — подчеркнул он.

Необычные ответы от Коломойского

До заседания журналисты спросили олигарха, на какое решение он рассчитывает. После чего он приложил палец к губам, что означает, скорее всего, соблюдение тишины.

Кроме того, корреспонденты спросили Коломойского, видел ли он номер, где над ним насмехаются, от студии "Квартал 95" и каково его отношение к таким шуткам.

На что он просто развел руками и улыбнулся.

Напомним, актеры Квартала 95 в последнем выпуске Единого квартала решили пошутить по поводу заключения в СИЗО Игоря Коломойского. По сюжету олигарха посадили в ВИП-камеру, он все время иронически шутит над прокурором.

Также мы писали, что Шевченковский районный суд Киева произвел арест корпоративных прав компаний украинского олигарха Игоря Коломойского. Речь идет о всех предприятиях бизнесмена.