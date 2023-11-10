Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Суд оставил под стражей олигарха Коломойского arrow

Суд оставил под стражей олигарха Коломойского

10 ноября 2023 10:30
обновлено: 10:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Суд оставил под стражей олигарха Коломойского
Олигарх Игорь Коломойский ждет заседания суда. Фото: соцсети
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Суд оставил под стражей украинского олигарха Игоря Коломойского. Его защита просил изменить меру пресечения на домашний арест из-за ухудшения состояния здоровья бизнесмена, однако судья отклонил ходатайство.

Об этом сообщают журналисты из зала суда.

Читайте также:

Что решили на суде

Как известно, на суде прокурор подал ходатайство, чтобы не рассматривать позицию адвокатов бизнесмена по изменению меры пресечения из-за ухудшения состояния здоровья.

 

Прокурор говорит, что этот вопрос решили еще 24 октября.

"24 октября 2023 года по ходатайству стороны защиты было судебное заседание об изменении меры пресечения на домашний арест, как основание — ухудшение состояния здоровья подозреваемого. Ознакомившись с ходатайством, рассматриваемым в данном судебном заседании, стало ясно, что основания одни и те же. То есть фактически этот вопрос был уже решен", — подчеркнул он.

Необычные ответы от Коломойского

До заседания журналисты спросили олигарха, на какое решение он рассчитывает. После чего он приложил палец к губам, что означает, скорее всего, соблюдение тишины.

Кроме того, корреспонденты спросили Коломойского, видел ли он номер, где над ним насмехаются, от студии "Квартал 95" и каково его отношение к таким шуткам.

На что он просто развел руками и улыбнулся.

Напомним, актеры Квартала 95 в последнем выпуске Единого квартала решили пошутить по поводу заключения в СИЗО Игоря Коломойского. По сюжету олигарха посадили в ВИП-камеру, он все время иронически шутит над прокурором.

Также мы писали, что Шевченковский районный суд Киева произвел арест корпоративных прав компаний украинского олигарха Игоря Коломойского. Речь идет о всех предприятиях бизнесмена.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Будут ли выборы — Разумков о разговорах среди политиков и своих амбициях - 80x80

Будут ли выборы — Разумков о разговорах среди политиков и своих амбициях

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:30 Украинцам выплачивают компенсацию до 1 тыс. грн ежемесячно — кто имеет право

Актуальное по теме