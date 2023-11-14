Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Как Коломойский пытался выбраться из изолятора СБУ — СМИ указали интересный нюанс arrow

Как Коломойский пытался выбраться из изолятора СБУ — СМИ указали интересный нюанс

14 ноября 2023 21:44
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Как Коломойский пытался выбраться из изолятора СБУ — СМИ указали интересный нюанс
Игорь Коломойский в суде. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Адвокат олигарха Игоря Коломойского Александр Лысак пытался через суд заставить следствие срочно рассмотреть ходатайство о медобследовании его клиента. Отмечается, что его должны были обследовать в медцентре главного раввина Днепра, который хотел стать поручителем подсудимого.

Об этом сообщает Главком.

Читайте также:

Адвокаты требовали медобследования Коломойского

Сообщается, что в начале октября адвокаты хотели перевезти Коломойский в Еврейский медцентр "Джей Эм Си" в Днепре для медобследования. Однако БЭБ и прокуроры, ведущие дело олигарха, не удовлетворили ходатайство адвокатов. Поэтому суд закрыл производство.

По словам адвоката Коломойского Александра Лысака, у олигарха ухудшилось состояние показателей внутренних органов, он заболел панкреатитом и сахарным диабетом. Однако публично нет подтверждения того, что Коломойский возился в Днепр.

По данным Youcontrol, Еврейский медцентр "Джей Эм Си" принадлежит гражданину США и Израилю Шмуэлю Каменецкому — главному раввину Днепра и Днепропетровской области. Кроме этого, он присутствовал на суде, где рассматривался вопрос изменения меры пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому. Там Каменецкий заявил суду о готовности взять на поруки олигарха, однако ему отказали.

Как Коломойский пытался выбраться из изолятора СБУ — СМИ указали интересный нюанс
Источник: YouControl

Отметим, что, по данным открытых источников, Еврейский медцентр "Джей Эм Си" относится к неформальной группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Напомним, что суд оставил под стражей Игоря Коломойского несмотря на ходатайство адвокатов изменить меру пресечения на домашний арест из-за ухудшения состояния здоровья бизнесмена. В то же время по этому поводу иронически отреагировали в Квартале 95, выпустив шуточный номер, где олигарха удачно сыграл Александр Пикалов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме