Как Коломойский пытался выбраться из изолятора СБУ — СМИ указали интересный нюанс

Игорь Коломойский в суде. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Адвокат олигарха Игоря Коломойского Александр Лысак пытался через суд заставить следствие срочно рассмотреть ходатайство о медобследовании его клиента. Отмечается, что его должны были обследовать в медцентре главного раввина Днепра, который хотел стать поручителем подсудимого.

Об этом сообщает Главком.

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Сообщается, что в начале октября адвокаты хотели перевезти Коломойский в Еврейский медцентр "Джей Эм Си" в Днепре для медобследования. Однако БЭБ и прокуроры, ведущие дело олигарха, не удовлетворили ходатайство адвокатов. Поэтому суд закрыл производство.

По словам адвоката Коломойского Александра Лысака, у олигарха ухудшилось состояние показателей внутренних органов, он заболел панкреатитом и сахарным диабетом. Однако публично нет подтверждения того, что Коломойский возился в Днепр.

По данным Youcontrol, Еврейский медцентр "Джей Эм Си" принадлежит гражданину США и Израилю Шмуэлю Каменецкому — главному раввину Днепра и Днепропетровской области. Кроме этого, он присутствовал на суде, где рассматривался вопрос изменения меры пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому. Там Каменецкий заявил суду о готовности взять на поруки олигарха, однако ему отказали.

Источник: YouControl

Отметим, что, по данным открытых источников, Еврейский медцентр "Джей Эм Си" относится к неформальной группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Напомним, что суд оставил под стражей Игоря Коломойского несмотря на ходатайство адвокатов изменить меру пресечения на домашний арест из-за ухудшения состояния здоровья бизнесмена. В то же время по этому поводу иронически отреагировали в Квартале 95, выпустив шуточный номер, где олигарха удачно сыграл Александр Пикалов.