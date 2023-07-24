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В Киеве суд бросил бойца "ДНР" за решетку на 15 лет

24 июля 2023 15:29
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве суд бросил бойца "ДНР" за решетку на 15 лет
Задержанный коллаборант. Фото: Киевская городская прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице состоялся суд над российским бойцом, входившим в состав спецподразделения "Шторм" Южного военного округа страны-агрессора. Военный спецназ РФ получил 15 лет тюрьмы за штурм Бахмута.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Детали дела

Еще в июне 2023 года Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительные акты против шестерых мужчин, после начала полномасштабного вторжения добровольно перешедших на сторону врага. Коллаборанты также принимали участие в незаконных вооруженных формированиях так называемых "Л/ДНР".

Преступную деятельность боевиков приостановили Вооруженные Силы Украины в мае 2023 года. Обвиняемые находятся под стражей.

В суде прокурор доказал, что один из обвиняемых во временно оккупированном Донецке добровольно подписал контракт на прохождение военной службы в НЗФ так называемой ДНР.

"Мужчина был назначен на должность стрелка "спецподразделения "шторм" народной милиции ДНР", созданного, подчиненного, управляемого и финансируемого РФ. Также обвиняемый проводил обустройство огневых позиций для осуществления вооруженного сопротивления Вооруженным силам Украины и осуществлял оккупацию и охрану захваченных территорий Украины", — говорят в правоохранительных органах.

Наказание коллаборанту

Соломенский районный суд Киева признал виновным обвиняемого в совершении инкриминируемых преступлениях и назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Рассмотрение обвинительных актов в отношении других обвиняемых продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что руководитель одного из столичных коммунальных предприятий организовал коррупционную схему размещения аттракционов и торговых мест. Правоохранители сообщили ему о подозрении.

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