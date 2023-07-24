У Києві суд кинув бійця "ДНР" за ґрати на 15 років

Затриманий колаборант. Фото: Київська міська прокуратура

У столиці відбувся суд над російським бійцем, який входив до складу спецпідрозділу "Шторм" Південного військового округу країни-агресора. Військовий спецназу РФ отримав 15 років тюрми за штурм Бахмута.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Читайте також:

Деталі справи

Ще в червні 2023 року Київська міська прокуратура направила до суду обвинувальні акти проти шістьох чоловіків, які після початку повномасштабного вторгнення добровільно перейшли на бік ворога. Колаборанти також брали участь у незаконних збройних формуваннях так званих "Л/ДНР".

Злочинну діяльність бойовиків припинили Збройні Сили України в травні 2023 року. Обвинувачені перебувають під вартою.

У суді прокурор довів, що один із обвинувачених у тимчасово окупованому Донецьку добровільно підписав контракт на проходження військової служби у НЗФ так званої "ДНР".

"Чоловік був призначений на посаду стрільця "спецпідрозділу "шторм" народної міліції ДНР", який створений, підпорядкований, керований та фінансований РФ. Також обвинувачений проводив облаштування вогневих позицій для здійснення збройного опору Збройним силам України та здійснював окупацію та охорону захоплених територій України", — кажуть у правоохоронних органах.

Покарання колаборанту

Соломʼянський районний суд міста Києва визнав винним обвинуваченого у вчиненні інкримінованих злочинах та призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розгляд обвинувальних актів відносно інших обвинувачених триває.

Нагадаємо, раніше ми писали, що керівник одного із столичних комунальних підприємств організував корупційну схему розміщення атракціонів та місць торгівлі. Правоохоронці повідомили йому про підозру.