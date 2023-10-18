В Киеве отменили судебное заседание по делу Коломойского
Сегодня, 18 октября, в суде Киева должно было состояться заседание по олигарху Игорю Коломойскому. Однако из-за больничного судьи, оно не состоялось.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.
Суд по Коломойскому
Заседание должно было состояться в 11:30. По нашей информации, адвокат подал заявление, чтобы назначили другого судью.
Адвокаты Коломойского говорят, что ничего нового. По их словам, заседание не будет сегодня, то на следующей неделе. Они прогнозируют, что мера пресечения олигарху продолжат.
Напомним, в пятницу, 6 октября, началось заседание Киевского апелляционного суда по делу о защите олигарха Игоря Коломойского. При этом адвокаты подсудимого просили отменить увеличение залога на сумму в 3,9 млрд гривен.
Также мы писали, что 6 октября Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы относительно олигарха Игоря Коломойского. Его оставили под стражей.
Добавим, в России арестованный олигарх Игорь Коломойский был внесен в список террористов и экстремистов. Заявление обнародовал российский Росфинмониторинг.
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