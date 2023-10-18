В Киеве отменили судебное заседание по делу Коломойского

Олигарх Игорь Коломойский. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 18 октября, в суде Киева должно было состояться заседание по олигарху Игорю Коломойскому. Однако из-за больничного судьи, оно не состоялось.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

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Заседание должно было состояться в 11:30. По нашей информации, адвокат подал заявление, чтобы назначили другого судью.

Судья Коломойского находится на больничном. Фото: Новини.LIVE

Адвокаты Коломойского говорят, что ничего нового. По их словам, заседание не будет сегодня, то на следующей неделе. Они прогнозируют, что мера пресечения олигарху продолжат.

Адвокат Коломойского. Фото: Новини.LIVE

Адвокаты Коломойского. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в пятницу, 6 октября, началось заседание Киевского апелляционного суда по делу о защите олигарха Игоря Коломойского. При этом адвокаты подсудимого просили отменить увеличение залога на сумму в 3,9 млрд гривен.

Также мы писали, что 6 октября Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы относительно олигарха Игоря Коломойского. Его оставили под стражей.

Добавим, в России арестованный олигарх Игорь Коломойский был внесен в список террористов и экстремистов. Заявление обнародовал российский Росфинмониторинг.