У Києві скасували судове засідання у справі Коломойського
Сьогодні, 18 жовтня, у суді Києва мало відбутися засідання щодо олігарха Ігоря Коломойського. Однак через лікарняний судді, воно не відбулося.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із місця події.
Суд по Коломойському
Засідання мало відбутися о 11:30. За нашою інформацією, адвокат подав заяву, щоб призначили іншого суддю.
Адвокати Коломойського кажуть, що нічого нового. За їхніми словами, засідання не буде сьогодні, то наступного тижня. Вони прогнозують, що запобіжний захід олігарху продовжать.
Нагадаємо, у п'ятницю, 6 жовтня, розпочалося засідання Київського апеляційного суду у справі про захист олігарха Ігоря Коломойського. При цьому адвокати підсудного просять скасувати збільшення застави на суму 3,9 млрд гривень.
Також ми писали, що 6 жовтня, Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги щодо олігарха Ігоря Коломойського. Його залишили під вартою.
Додамо, в Росії заарештований олігарх Ігор Коломойський був внесений до списку терористів та екстремістів. Заяву оприлюднив російський Росфінмоніторинг.
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