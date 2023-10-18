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У Києві скасували судове засідання у справі Коломойського

18 жовтня 2023 12:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві скасували судове засідання у справі Коломойського
Олігарх Ігор Коломойський. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 18 жовтня, у суді Києва мало відбутися засідання щодо олігарха Ігоря Коломойського. Однак через лікарняний судді, воно не відбулося. 

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із місця події.

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Засідання мало відбутися о 11:30. За нашою інформацією, адвокат подав заяву, щоб призначили іншого суддю.

Суддя Коломойського перебуває на лікарняному
Суддя Коломойського перебуває на лікарняному. Фото: Новини.LIVE

Адвокати Коломойського кажуть, що нічого нового. За їхніми словами, засідання не буде сьогодні, то наступного тижня. Вони прогнозують, що запобіжний захід олігарху продовжать.

Адвокат Коломойського
Адвокат Коломойського. Фото: Новини.LIVE
Адвокати Коломойського
Адвокати Коломойського. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у п'ятницю, 6 жовтня, розпочалося засідання Київського апеляційного суду у справі про захист олігарха Ігоря Коломойського. При цьому адвокати підсудного просять скасувати збільшення застави на суму 3,9 млрд гривень.

Також ми писали, що 6 жовтня, Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги щодо олігарха Ігоря Коломойського. Його залишили під вартою.

Додамо, в Росії заарештований олігарх Ігор Коломойський був внесений до списку терористів та екстремістів. Заяву оприлюднив російський Росфінмоніторинг.

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