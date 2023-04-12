В Киеве сообщили подозрение мужчине, который продавал медикам поддельные документы
В Киеве на мошенничестве разоблачен основатель общественной организации. Он продавал медицинским работникам поддельные документы. На данный момент ему объявили подозрение.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
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При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении учредителю столичной общественной организации по фактам мошенничества и использования поддельных документов (ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины).
Фигурант организовал схему завладения денежными средствами медицинских работников, желающих уехать за границу с целью дальнейшего трудоустройства. Для этого они собирали документы, подтверждающие их уровень и образование.
"По законодательству Украины, выдача таких документов относится исключительно к компетенции Министерства здравоохранения Украины", — говорится в сообщении.
Правонарушитель размещал на сайте общественной организации объявления о продаже документов, несмотря на все запреты. За свою "работу" он установил плату в размере 400 долларов.
С целью введения в заблуждение медицинских работников и создания у них воображения, что выдача таких документов его общественной организацией законна, мужчина использовал поддельные печати. К тому же, правоохранители изъяли у фигуранта бланки с государственной символикой и названиями государственных органов, в том числе Минздрава Украины.
Во время проведения обысков по месту нахождения подконтрольных учредителю офисов и квартир сотрудники полиции обнаружили большое количество печатей и штампов иностранных медицинских учебных заведений, медицинских заведений так называемых "Л/ДНР", АР Крым, РФ, а также бланки и печати, содержащие российскую символику.
Подозреваемому избрана мера пресечения.
Напомним, сообщено о подозрении проживавшей в столице гражданке РФ, пропагандировавшей "русский мир". Россиянка в Киеве оправдывала преступления оккупантов во время разговора со своим знакомым.