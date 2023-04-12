В Киеве сообщили подозрение мужчине, который продавал медикам поддельные документы

Печати, которые использовал фигурант. Фото: Офис Генерального прокурора

В Киеве на мошенничестве разоблачен основатель общественной организации. Он продавал медицинским работникам поддельные документы. На данный момент ему объявили подозрение.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Читайте также:

Подробности

При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении учредителю столичной общественной организации по фактам мошенничества и использования поддельных документов (ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Фигурант организовал схему завладения денежными средствами медицинских работников, желающих уехать за границу с целью дальнейшего трудоустройства. Для этого они собирали документы, подтверждающие их уровень и образование.

"По законодательству Украины, выдача таких документов относится исключительно к компетенции Министерства здравоохранения Украины", — говорится в сообщении.

Правонарушитель размещал на сайте общественной организации объявления о продаже документов, несмотря на все запреты. За свою "работу" он установил плату в размере 400 долларов.

С целью введения в заблуждение медицинских работников и создания у них воображения, что выдача таких документов его общественной организацией законна, мужчина использовал поддельные печати. К тому же, правоохранители изъяли у фигуранта бланки с государственной символикой и названиями государственных органов, в том числе Минздрава Украины.

Во время проведения обысков по месту нахождения подконтрольных учредителю офисов и квартир сотрудники полиции обнаружили большое количество печатей и штампов иностранных медицинских учебных заведений, медицинских заведений так называемых "Л/ДНР", АР Крым, РФ, а также бланки и печати, содержащие российскую символику.

Подозреваемому избрана мера пресечения.

Мужчина, изготовлявший фейковые документы. Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители изъяли у задержанного российскую символику и "документы". Фото: Офис Генерального прокурора

Печать, которую использовал фигурант. Фото: Офис Генерального прокурора

Печать, которую использовал фигурант. Фото: Офис Генерального прокурора

Напомним, сообщено о подозрении проживавшей в столице гражданке РФ, пропагандировавшей "русский мир". Россиянка в Киеве оправдывала преступления оккупантов во время разговора со своим знакомым.