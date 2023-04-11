У Запоріжжі затримали "бізнесменів", які допомагали злочинцям із рф легалізуватися в Україні

СБУ затримала злочинців у Запоріжжі. Фото: ssu.gov.ua

Під час слідчо-оперативних заходів у Запоріжжі Служба безпеки України нейтралізувала кримінальне угруповання, яке займалось незаконною легалізацією іноземців у нашій державі. Серед основних клієнтів зловмисників були громадяни рф, які причетні до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі вбивств.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Читайте також:

Деталі схеми

Як розповіли в СБУ, для своїх "клієнтів" ділки виготовляли фальшиві візи, паспорти та посвідки на проживання в Україні. У подальшому частина іноземців планувала виїхати до ЄС.

"Вартість підроблених документів становила від 2 до 3 тис. доларів з людини. Сума залежала від терміновості "замовлення", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, за даними СБУ, ділки пропонували своїм клієнтам фейкові перепустки на спецтранспорт за зразком міськради, які давали право безперешкодного проїзду під час комендантської години.

Також, як зазначається у повідомленні, вони виготовляли для ухилянтів фіктивні документи про непридатність до військової служби.

За оперативною інформацією, з червня минулого року такими "послугами" встигли скористатися понад 90 осіб.

Що відомо про затриманих

Як свідчать матеріали слідства, до складу злочинної групи входило п'ятеро мешканців регіону, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності.

"Підпільний бізнес вони організували у двох офісних приміщеннях у середмісті Запоріжжя. Там встановили комп’ютерну техніку та обладнання для виготовлення підробок. Своїх клієнтів підшукували через особисті зв’язки, а також на спеціалізованих інтернет-форумах", — розповіли у спецслужбі.

Затримання злочинців у Запоріжжі. Фото: ssu.gov.ua

Затримання злочинців у Запоріжжі. Фото: ssu.gov.ua

Результати обшуків

Під час обшуків в офісах, помешканнях та автомобілях фігурантів виявлено:

зразки фальшивок та обладнання для їх вироблення;

підроблені печатки, штампи та бланки офіційних органів;

фальшиві спецперепустки на транспорт;

гроші, одержані злочинним шляхом.

Результати обшуків в учасників злочинного угруповання. Фото: ssu.gov.ua

Результати обшуків в учасників злочинного угруповання. Фото: ssu.gov.ua

Результати обшуків в учасників злочинного угруповання. Фото: ssu.gov.ua

Результати обшуків в учасників злочинного угруповання. Фото: ssu.gov.ua

Результати обшуків в учасників злочинного угруповання. Фото: ssu.gov.ua

Результати обшуків в учасників злочинного угруповання. Фото: ssu.gov.ua

Результати обшуків в учасників злочинного угруповання. Фото: ssu.gov.ua 1 / 7

Підозра та запобіжний захід

Наразі організатору та ще двом активним учасникам угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Організатору групи вже обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше в Одесі нейтралізували кримінальне угруповання, яке діяло від імені чеченського "злодія в законі" на прізвисько "Омар Уфімський". Перебуваючи на території рф, він намагався поширити злочинний вплив у причорноморському регіоні України.