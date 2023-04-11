В Запорожье задержали "бизнесменов", которые помогали преступникам из рф легализоваться в Украине

СБУ задержала преступников в Запорожской области. Фото: ssu.gov.ua

Во время следственно-оперативных мероприятий в Запорожье Служба безопасности Украины нейтрализовала криминальную группировку, занимавшуюся незаконной легализацией иностранцев в нашем государстве. Среди основных клиентов злоумышленников были граждане россии, причастные к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

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Детали схемы

Как рассказали в СБУ, для своих "клиентов" дельцы изготовляли фальшивые визы, паспорта и виды на жительство в Украине. В дальнейшем часть иностранцев планировала уехать в ЕС.

"Стоимость поддельных документов составляла от 2 до 3 тыс. долларов с человека. Сумма зависела от срочности "заказа", — говорится в сообщении.

Кроме этого, по данным СБУ, дельцы предлагали своим клиентам фейковые пропуска на спецтранспорт по образцу горсовета, дававшие право беспрепятственного проезда во время комендантского часа.

Также, как отмечается в сообщении, они изготавливали уклонистам фиктивные документы о непригодности к военной службе.

По оперативной информации, с июня прошлого года такими "услугами" успели воспользоваться более 90 человек.

Что известно о задержанных

Как свидетельствуют материалы следствия, в состав преступной группы входили пятеро жителей региона, которые ранее привлекались к уголовной ответственности.

"Подпольный бизнес они организовали в двух офисных помещениях в центре Запорожья. Там установили компьютерную технику и оборудование для изготовления подделок. Своих клиентов подыскивали через личные связи, а также на специализированных интернет-форумах", — рассказали в спецслужбе.

Задержание преступников в Запорожье. Фото: ssu.gov.ua

Задержание преступников в Запорожье. Фото: ssu.gov.ua

Результаты обысков

Во время обысков в офисах, квартирах и автомобилях фигурантов обнаружено:

образцы фальшивок и оборудования для их производства;

поддельные печати, штампы и бланки официальных органов;

фальшивые спецпропуска на транспорт;

деньги, полученные преступным путем.

Результаты обысков у участников преступной группировки. Фото: ssu.gov.ua

Результаты обысков у участников преступной группировки. Фото: ssu.gov.ua

Результаты обысков у участников преступной группировки. Фото: ssu.gov.ua

Результаты обысков у участников преступной группировки. Фото: ssu.gov.ua

Результаты обысков у участников преступной группировки. Фото: ssu.gov.ua

Результаты обысков у участников преступной группировки. Фото: ssu.gov.ua

Результаты обысков у участников преступной группировки. Фото: ssu.gov.ua 1/7 _ 7

Подозрение и мера пресечения

В настоящее время организатору и еще двоим активным участникам группировки сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Организатору группы уже избрана мера пресечения — содержание под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, ранее в Одессе нейтрализовали криминальную группировку, которая действовала от имени чеченского "вора в законе" по прозвищу "Омар Уфимский". Находясь на территории россии, он пытался распространить преступное влияние в причерноморском регионе Украины.