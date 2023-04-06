У Києві оголосили підозру росіянці: у чому її звинувачують

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Повідомлено про підозру громадянці рф, яка мешкала в столиці та пропагувала "русский мир". Росіянка у Києві виправдовувала злочини окупантів під час розмови зі своїм знайомим.

Про це йдеться на сайті Офісу Генерального прокурора України.

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На території України підозрювана мешкає з 2021 року та має посвідку на постійне проживання.

"При спілкуванні телефоном зі знайомим жінка підтримувала дії рф у проведенні агресивної війни проти України. Вона у категоричній формі висловлювала свою позицію, в якій заперечувала та виправдовувала збройну агресію рф проти України",— йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей факт був виявлений у ході документування іншого злочину, пов’язаного з одержанням неправомірної вигоди колишнім народним депутатом України.

"Підозрювана виявилася його знайомою. Обвинувальний акт стосовно колишнього народного обранця у вересні 2022 року був скерований до суду, а матеріали щодо жінки — виділені в окреме кримінальне провадження", — додали у прокуратурі.

Громадянці росії повідомили про підозру за фактом виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Нагадаємо, засуджену на шість років у білорусі росіянку Софію Сапегу можуть відправити у росію. Там вона продовжить відбувати покарання.