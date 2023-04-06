В Киеве объявили подозрение россиянке: в чем ее обвиняют

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Сообщено о подозрении гражданке россии, проживавшей в столице и пропагандировавшей "русский мир". Россиянка в Киеве оправдывала преступления оккупантов во время разговора со своим знакомым.

Об этом идет речь на сайте Офиса Генерального прокурора Украины.

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На территории Украины подозреваемая находится с 2021 года и имеет вид на постоянное проживание.

"При общении по телефону со знакомым женщина поддерживала действия россии в проведении агрессивной войны против Украины. Она в категорической форме выражала свою позицию, в которой отрицала и оправдывала вооруженную агрессию россии против Украины", — говорится в сообщении.

Этот факт был выявлен в ходе документирования другого преступления, связанного с получением неправомерной выгоды бывшим народным депутатом Украины.

"Подозреваемая оказалась его знакомой. Обвинительный акт в отношении бывшего народного избранника в сентябре 2022 года был направлен в суд, а материалы в отношении женщины — выделены в отдельное уголовное производство", — добавили в прокуратуре.

Граждане россии сообщили о подозрении по факту оправдания и отрицания вооруженной агрессии рф против Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Напомним, осужденную на шесть лет в беларуси россиянку Софию Сапегу могут отправить в россию. Там она продолжит отбывать наказание.