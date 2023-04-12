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У Києві повідомили підозру чоловіку, який продавав медикам підроблені документи

12 квітня 2023 12:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві повідомили підозру чоловіку, який продавав медикам підроблені документи
Печатки, які використовував фігурант. Фото: Офіс Генерального прокурора
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві на шахрайстві викрито засновника громадської організації. Він продавав медичним працівникам підроблені документи. Наразі йому оголосили підозру.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Деталі

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру засновнику столичної громадської організації за фактами шахрайства та використання підроблених документів (ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України).

Фігурант організував схему заволодіння грошовими коштами медичних працівників, які хотіли виїхати за кордон з метою подальшого працевлаштування. Для цього вони збирали документи, що підтверджували їх фаховий рівень та освіту.

"За законодавством України, видача таких документів відноситься виключно до компетенції Міністерства охорони здоров’я України", — йдеться у повідомленні.

Правопорушник розміщував на сайті громадської організації оголошення про продаж документів, попри всі заборони. За свою "роботу" він встановив плату у розмірі 400 доларів.

З метою введення в оману медичних працівників та створення у них уяви, що видача таких документів його громадською організацією є законною, чоловік використовував підроблені печатки. До того ж правоохоронці вилучили у фігуранта бланки з державною символікою та назвами державних органів, у тому числі МОЗ України.

Під час проведення обшуків за місцем знаходження підконтрольних засновнику офісів та квартир працівники поліції знайшли велику кількість печаток та штампів іноземних медичних навчальних закладів, медичних закладів так званих "Л/ДНР", АР Крим, РФ, а також бланки та печатки, які містили російську символіку.

Підозрюваному обрано запобіжний захід.

Мужчина, который изготавливал фейковые документы
Чоловік, який виготовляв фейкові документи. Фото: Офіс Генерального прокурора
Обыск у подозреваемого
Правоохоронці вилучили в затриманого російську символіку та "документи". Фото: Офіс Генерального прокурора
Обыск у подозреваемого
Печатки, які використовував фігурант. Фото: Офіс Генерального прокурора
Обыск у подозреваемого
Печатка, яку використовував фігурант. Фото: Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, повідомлено про підозру громадянці РФ, яка мешкала в столиці та пропагувала "русский мир". Росіянка у Києві виправдовувала злочини окупантів під час розмови зі своїм знайомим. 

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