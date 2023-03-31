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В Киеве сообщили подозрение мужчине, который под хмельком устроил стрельбу на территории дома

31 марта 2023 14:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Изъятое оружие
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Следователи полиции Киева сообщили о подозрении мужчине за стрельбу на территории частного дома. Фигурант под хмельком достал ружье во время конфликта из-за развода с женой. Он несколько раз выстрелил в воздух и в дом.

Об этом сообщает ГУ НП в Киеве.

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Подробности

В полицию поступило сообщение от 35-летней местной жительницы о том, что на улице Ватутина в микрорайоне Жуляны муж ее сестры устроил стрельбу.

"Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия экипаж патрульных полицейских, следственно-оперативную группу Соломенского управления полиции и бойцов полка полиции особого назначения №1 для установления обстоятельств инцидента", — говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что между нарушителем, его женой и сестрой женщины возник конфликт из-за развода супругов. После этого мужчина достал ружье и несколько раз выстрелил в воздух и в окно дома родственницы. После инцидента фигурант ушел домой. К счастью, никто не пострадал.

При силовой поддержке спецназовцев полицейские Соломенского управления полиции задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и изъяли из автомобиля мужчины ружье.

Нарушителем оказался житель столицы, 1977 года рождения. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Следователь Соломенского управления полиции по согласованию с Соломенской окружной прокуратурой сообщил нарушителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который запустил во дворе многоэтажки салют, пренебрегая всеми запретами. Следователи сообщили нарушители о подозрении. Фигуранту грозит до пяти лет ограничение свободы.

Также мы писали, что в Киевской области женщина решила отомстить своему бывшему любимому. Она послала ему алкоголь с таллием. От отравления мужчина умер.

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