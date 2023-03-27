У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який запустив салют у дворі багатоповерхівки

Фігурантом виявився раніше судимий за незаконне зберігання наркотиків 28-річний чоловік

У Києві затримали чоловіка, який запустив у дворі багатоповерхівки салют, нехтуючи усіма заборонами. Слідчі повідомили порушники про підозру. Фігуранту загрожує до п’яти років обмеження волі.

Про це повідомляє ГУ НП у Києві.

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"До правоохоронців надійшла інформація про те, що невідомий запустив салют у Святошинському районі столиці. Відео із феєрверками опублікували у багатьох Telegram-каналах. Співробітники поліції зареєстрували звернення та негайно розпочали пошуки причетних осіб", — йдеться у повідомленні.

Працівники поліції з'ясували, що салют запускали у дворі будинку на вулиці Олександра Махова. З місця події вони вилучили використану піротехніку на 36 пострілів.

Дільничні офіцери поліції разом з оперативниками провели поквартирний обхід. Вони опитали близько сотні громадян та переглянули відео з камер спостереження. Поліцейські встановили порушника та затримали його.

Фігурантом виявився раніше судимий за незаконне зберігання наркотиків 28-річний уродженець Київської області. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Як пояснив поліцейським порушник, він приїхав до друга на день народження та таким способом вирішив його привітати. Під час невідкладного обшуку у квартирі слідчі вилучили рештки упаковки від феєрверку, запальнички та одяг, у якому фігурант був одягнений під час вчинення правопорушення", — додали у поліції.

За даним фактом дізнавачі Святошинського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві переселенців з Донецької області підозрюють у вбивстві собаки. Домашню тварину викинули з вікна багатоповерхівки, від отриманих травм вона померла.

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