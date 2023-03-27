В Киеве правоохранители задержали мужчину, который запустил салют во дворе многоэтажки
В Киеве задержали мужчину, который запустил во дворе многоэтажки салют, пренебрегая всеми запретами. Следователи сообщили нарушители о подозрении. Фигуранту грозит до пяти лет ограничение свободы.
Об этом сообщает ГУ НП в Киеве.
-
Беженцам в Германии рассказали, кто имеет право и как оформить социальное жилье
-
В ГСЧС показали заснеженное высокогорье Карпат: невероятные фото
-
Лубинец объяснил украинцам, какая помощь предусмотрена за поврежденное жилье
-
К сведению водителей: в Одессе сегодня запланирован ремонт дорог
-
Дантес впервые прокомментировал песню бывшей жены Дорофеевой и ее бойфренда Кацурина
-
Эксперт сказал, когда путин решил разместить в беларуси ядерное оружие
-
Враг обстрелял приграничье Харьковщины
-
В Германии создали мобильное приложение для украинских беженцев
-
Инспектор одесской таможни прокручивал миллионные схемы
-
СБУ нейтрализовала агентурную сеть ФСБ, которая готовила обстрелы по объектам Укрзализныци
Подробности
"К правоохранителям поступила информация о том, что неизвестный запустил салют в Святошинском районе столицы. Видео с фейерверками опубликовали во многих Telegram-каналах. Сотрудники полиции зарегистрировали обращения и немедленно приступили к поискам причастных лиц", — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции выяснили, что салют запускали во дворе дома на улице Александра Махова. С места происшествия они изъяли использованную пиротехнику на 36 выстрелов.
Участковые офицеры полиции вместе с оперативниками провели поквартирный обход. Они опросили около сотни граждан и посмотрели видео с камер наблюдения. Полицейские установили нарушителя и задержали его.
Фигурантом оказался ранее судимый за незаконное хранение наркотиков 28-летний уроженец Киевской области. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
"Как объяснил полицейским нарушитель, он приехал к другу на день рождения и таким способом решил его поздравить. Во время неотложного обыска в квартире следователи изъяли остатки упаковки от фейерверка, зажигалки и одежду, в которой фигурант был одет во время совершения правонарушения", — добавили в полиции.
По данному факту дознаватели Святошинского управления полиции возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Киеве переселенцев из Донецкой области подозревают в убийстве собаки. Домашнее животное выбросили из окна многоэтажки, от полученных травм она скончалась.
Также мы писали, что в Киевской области женщина решила отомстить своему бывшему любимому. Она послала ему алкоголь с таллием. От отравления мужчина умер.