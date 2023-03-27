В Киеве правоохранители задержали мужчину, который запустил салют во дворе многоэтажки

Фигурантом оказался ранее судимый за незаконное хранение наркотиков 28-летний мужчина

В Киеве задержали мужчину, который запустил во дворе многоэтажки салют, пренебрегая всеми запретами. Следователи сообщили нарушители о подозрении. Фигуранту грозит до пяти лет ограничение свободы.

Об этом сообщает ГУ НП в Киеве.

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"К правоохранителям поступила информация о том, что неизвестный запустил салют в Святошинском районе столицы. Видео с фейерверками опубликовали во многих Telegram-каналах. Сотрудники полиции зарегистрировали обращения и немедленно приступили к поискам причастных лиц", — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции выяснили, что салют запускали во дворе дома на улице Александра Махова. С места происшествия они изъяли использованную пиротехнику на 36 выстрелов.

Участковые офицеры полиции вместе с оперативниками провели поквартирный обход. Они опросили около сотни граждан и посмотрели видео с камер наблюдения. Полицейские установили нарушителя и задержали его.

Фигурантом оказался ранее судимый за незаконное хранение наркотиков 28-летний уроженец Киевской области. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Как объяснил полицейским нарушитель, он приехал к другу на день рождения и таким способом решил его поздравить. Во время неотложного обыска в квартире следователи изъяли остатки упаковки от фейерверка, зажигалки и одежду, в которой фигурант был одет во время совершения правонарушения", — добавили в полиции.

По данному факту дознаватели Святошинского управления полиции возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве переселенцев из Донецкой области подозревают в убийстве собаки. Домашнее животное выбросили из окна многоэтажки, от полученных травм она скончалась.

Также мы писали, что в Киевской области женщина решила отомстить своему бывшему любимому. Она послала ему алкоголь с таллием. От отравления мужчина умер.