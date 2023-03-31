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У Києві повідомили підозру чоловіку, який напідпитку влаштував стрілянину на території будинку

31 березня 2023 14:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вилучена зброя
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Слідчі поліції Києва повідомили про підозру чоловіку за стрілянину на території приватного будинку. Фігурант напідпитку дістав рушницю під час конфлікту через розлучення з дружиною. Він кілька разів вистрелив у повітря та будинок. 

Про це повідомляє ГУ НП у Києві.

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Деталі

До поліції надійшло повідомлення від 35–річної місцевої мешканки про те, що на вулиці Ватутіна у мікрорайоні Жуляни чоловік її сестри влаштував стрілянину. 

"Оперативний черговий негайно направив на місце події екіпаж патрульних поліцейських, слідчо-оперативну групу Солом’янського управління поліції та бійців полку поліції особливого призначення № 1 для встановлення обставин інциденту", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що між порушником, його дружиною та сестрою жінки виник конфлікт через розлучення подружжя. Після цього чоловік дістав рушницю та кілька разів вистрілив у повітря і вікно будинку родички. Після інциденту фігурант пішов додому. На щастя, ніхто не постраждав.

За силової підтримки спецпризначенців поліцейські Солом’янського управління поліції затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили з автомобіля чоловіка рушницю.

Порушником виявився мешканець столиці, 1977 року народження. Раніше до кримінальної відповідальності він не притягувався.

Слідчий Солом’янського управління поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою повідомив порушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Порушнику загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який запустив у дворі багатоповерхівки салют, нехтуючи усіма заборонами. Слідчі повідомили порушники про підозру. Фігуранту загрожує до п’яти років обмеження волі. 

Також ми писали, що у Київській області жінка вирішила помститися своєму колишньому коханому. Вона надіслала йому алкоголь з талієм. Від отруєння чоловік помер.

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