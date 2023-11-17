В Киеве подозревают чиновника в разворовывании бензина для ВСУ

Вручение сообщения о подозрении чиновнику в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве бывший первый заместитель руководителя КП УЗН Подольского района был обвинен в присвоении бюджетных средств, превышающих 200 тысяч гривен. В первые дни войны чиновник незаконно завладел талонами на топливо, которые изначально были предназначены для украинских военных.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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В сообщении говорится, в первые дни полномасштабной агрессии РФ, обвиняемый вынул из сейфа предприятия талоны на 9,5 тысячи литров топлива, предположительно для отправки украинским военным.

Правоохранители подозревают, что чиновник подписал фальшивый документ о передаче топлива военной части, но на самом деле использовал его по своему усмотрению.

По результатам экспертизы, действия сотрудника КП УЗН привели к убыткам для бюджета Киева на сумму приблизительно 230 тысяч гривен.

В прокуратуре добавили, что в случае доказательства его вины ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Разворовывание топлива для ВСУ. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, что полиция разоблачила псевдо "колл-центр" в Украине, которым руководил экс-министр иностранных дел "ДНР". Мошенники звонили по телефону украинцам под видом работников банка и обманом требовали деньги.

Кроме того, недавно в Киеве разоблачили так называемую "волонтерку", которая обогатилась на миллион гривен от пострадавших украинцев.