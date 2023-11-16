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Полиция разоблачила мошеннический колл-центр, которым руководил чиновник из "ДНР"

16 ноября 2023 11:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Полиция разоблачила мошеннический колл-центр, которым руководил чиновник из "ДНР"
Задержание участников "колл-центра". Фото: Нацполиция
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Полиция разоблачила псевдо "колл-центр" в Украине, которым руководил экс-министр иностранных дел "ДНР". Мошенники звонили по телефону украинцам под видом работников банка и обманом требовали деньги.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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Правоохранители рассказали, что главой псевдо "колл-центра" был житель временно оккупированной территории Донецкой области, который в апреле 2014 года занимал должность министра иностранных дел так называемой "ДНР". Так называемые филиалы его преступной группировки действовали в России, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в других регионах Украины.

Как известно, мошенники притворялись сотрудниками разных банков и обзванивали украинцев. Они собирали их данные, вмешивались в их мобильный банкинг и переводили деньги на свои банковские счета, международные криптовалютные биржи и счета азартных игровых платформ.

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Обыски у мошенников. Фото: Нацполиция

Полицейские еще устанавливают всех пострадавших граждан, но уже известно, что сумма нанесенного ущерба может превышать 100 миллионов гривен.

Также спецназовцы КОРД провели 38 санкционированных обысков и задокументировали преступную деятельность организованной преступной группы. Установлено, что группа действовала на территории Украины с августа 2022 по ноябрь 2023 года.

Какое наказание ждет мошенников

Шестерым фигурантам уже сообщено о подозрении за мошенничество и кражи, совершенные организованной группой лиц (ч. 4 ст. 190 и ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины). Вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей четырем из них. Другие фигуранты, скрывающиеся за границей, объявлены в международный розыск.

Напомним, недавно в Киеве разоблачили так называемую "волонтерку", которая обогатилась на миллион гривен от пострадавших украинцев.

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