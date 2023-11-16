Поліція викрила шахрайський кол-центр, яким керував посадовець з "ДНР"
Поліція викрила псевдо "кол-центр" в Україні, яким керував ексміністр закордонних справ "ДНР". Шахраї телефонували українцям під виглядом працівників банку і видурювали гроші.
Про це повідомили в Національній поліції України.
Як працював шахрайський "кол-центр" в Україні
Правоохоронці розповіли, що очільником псевдо "кол-центру" був мешканець тимчасово окупованої території Донецької області, який у квітні 2014 року обіймав посаду міністра закордонних справ так званої "ДНР". Так звані філії його злочинного угруповання діяли в Росії, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також в деяких інших регіонах України.
Як відомо, шахраї прикидались співробітниками різних банків та обдзвонювали українців. Вони збирали їхні дані, втручались в їхній мобільний банкінг та переказували гроші на свої банківські рахунки, міжнародні криптовалютні біржі та рахунки азартних ігрових платформ.
Поліцейські ще встановлюють всіх потерпілих громадян, але вже відомо, що сума завданих збитків може перевищувати 100 мільйонів гривень.
Відтак, в спецпризначенці КОРД провели 38 санкціонованих обшуків та задокументували злочинну діяльність організованої злочинної групи. Встановлено, що група діяла на території України з серпня 2022 по листопад 2023 року.
Яке покарання чекає на шахраїв
Шести фігурантам вже повідомлено про підозру за шахрайство та крадіжки, вчинені організованою групою осіб (ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України). Вручене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чотирьом з них. Інші фігуранти, які переховуються за кордоном, оголошені в міжнародний розшук.
Нагадаємо, нещодавно у Києві викрили так звану "волонтерку", яка збагатилась на мільйон гривень від постраждалих українців.
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