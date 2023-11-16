Поліція викрила шахрайський кол-центр, яким керував посадовець з "ДНР"

Затримання учасників "кол-центру". Фото: Нацполіція

Поліція викрила псевдо "кол-центр" в Україні, яким керував ексміністр закордонних справ "ДНР". Шахраї телефонували українцям під виглядом працівників банку і видурювали гроші.

Про це повідомили в Національній поліції України.

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Правоохоронці розповіли, що очільником псевдо "кол-центру" був мешканець тимчасово окупованої території Донецької області, який у квітні 2014 року обіймав посаду міністра закордонних справ так званої "ДНР". Так звані філії його злочинного угруповання діяли в Росії, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також в деяких інших регіонах України.

Як відомо, шахраї прикидались співробітниками різних банків та обдзвонювали українців. Вони збирали їхні дані, втручались в їхній мобільний банкінг та переказували гроші на свої банківські рахунки, міжнародні криптовалютні біржі та рахунки азартних ігрових платформ.

Обшуки у шахраїв. Фото: Нацполіція

Поліцейські ще встановлюють всіх потерпілих громадян, але вже відомо, що сума завданих збитків може перевищувати 100 мільйонів гривень.

Відтак, в спецпризначенці КОРД провели 38 санкціонованих обшуків та задокументували злочинну діяльність організованої злочинної групи. Встановлено, що група діяла на території України з серпня 2022 по листопад 2023 року.

Яке покарання чекає на шахраїв

Шести фігурантам вже повідомлено про підозру за шахрайство та крадіжки, вчинені організованою групою осіб (ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України). Вручене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чотирьом з них. Інші фігуранти, які переховуються за кордоном, оголошені в міжнародний розшук.

Нагадаємо, нещодавно у Києві викрили так звану "волонтерку", яка збагатилась на мільйон гривень від постраждалих українців.