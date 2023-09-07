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В Киеве чиновник нанес полмиллиона гривен убытков во время ремонта дороги

7 сентября 2023 12:26
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве чиновник нанес полмиллиона гривен убытков во время ремонта дороги
Сотрудники одного из коммунальных предприятий города Киева. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Столичное чиновник одного из коммунальных предприятий получил подозрение об ущербе , нанесенном при ремонте дороги. Речь идет о сумме в размере 500 тысяч гривен.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура .

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Чиновник решил выполнить работы по ремонту асфальтового покрытия по заказу частного предприятия на сумму более 500 тыс. грн.

Однако работа "не пошла", поэтому выполнение работ осталось неоплаченными.

Следовательно, нанесенный ущерб местному бюджету составил полмиллиона гривен.

Чиновника обвиняют в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия.

 

В Киеве чиновник нанес полмиллиона гривен ущерба во время ремонта дороги. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что в Борисполе сообщили о подозрении должностному лицу отдела образования горсовета и директору общества за нанесение ущерба общине в размере более 86 тысяч гривен во время ремонта укрытия .   в детском саду.

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении начальнице отдела Управления образования Днепровской РГА в растрате средств при закупке овощерезок в укрытие . В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

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