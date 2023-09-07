Працівники одного з комунальних підприємств міста Києва. Фото: google.com

Столичний посадовець одного із комунальних підприємств отримав підозру щодо збитків, завданих під час ремонту дороги. Йдеться про суму в розмірі 500 тисяч гривень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Деталі справи

Посадовець вирішив виконати роботи з ремонту асфальтового покриття на замовлення приватного підприємства на суму понад 500 тис. грн.

Однак робота "не пішла", а тому виконання робіт лишилось неоплаченими.

Відтак, завдані збитки місцевому бюджету склали півмільйона гривень.

Посадовця звинувачують у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.

У Києві посадовець завдав півмільйона гривень збитків під час ремонту дороги. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Борисполі повідомили про підозру посадовцю відділу освіти міськради та директору товариства за нанесення збитків громаді в розмірі понад 86 тисяч гривень під час ремонту укриття в дитячому садочку.

Додамо, що Київська міська прокуратура повідомила про підозру начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА в розтраті коштів при закупівлі овочерізок в укриття. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.