У Києві підозрюють чиновника у розкраданні бензину для ЗСУ

Вручення повідомлення про підозру чиновнику у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві колишнього першого заступника керівника КП УЗН Подільського району було звинувачено у привласненні бюджетних коштів, що перевищують 200 тисяч гривень. У перші дні війни чиновник незаконно заволодів талонами на пальне, які спочатку були призначені для українських військових.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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У повідомленні йдеться, що в перші дні повномасштабної агресії РФ обвинувачений вийняв із сейфа підприємства талони на 9,5 тисячі літрів палива, імовірно, для відправки українським військовим.

Правоохоронці підозрюють, що чиновник підписав фальшивий документ про передачу палива військовій частині, але насправді використав його на власний розсуд.

За результатами експертизи, дії співробітника КП УЗН спричинили збитки для бюджету Києва на суму приблизно 230 тисяч гривень.

У прокуратурі додали, що у разі доказу його провини йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Розкрадання палива для ЗСУ. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, що поліція викрила псевдо "кол-центр" в Україні, яким керував ексміністр закордонних справ "ДНР". Шахраї дзвонили телефоном українцям під виглядом працівників банку та обманом вимагали гроші.

Крім того, нещодавно у Києві викрили так звану "волонтерку", яка збагатилася на мільйон гривень від постраждалих українців.