В Киеве нотариус с помощником подделывали официальные документы: какое наказание им светит

Человек работает за ноутбуком. Иллюстративное фото: google.com

В столице частный нотариус и его помощник получили подозрение за несанкционированное вмешательство в работу информационных сетей и подлог официальных документов. Правоохранители уже сообщили им о подозрении.

Об этом пишет Киевская городская прокуратура.

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Детали дела

Как сообщает следствие, нотариус Киевского городского нотариального округа в период с января 2023 по июль 2023 дважды выезжал за пределы территории Украины в направлении Румынии и Польши. Он находился за границей в течение нескольких месяцев.

"Будучи за границей, нотариус предоставил своей помощнице неправомерные указания о проведении нотариальных действий от его имени с использованием бланков, печати, цифровой подписи нотариуса, и т.д. Помощница нотариуса достоверно зная, что в указанный период времени нотариус находился за пределами территории Украины, выполняла и совершала нотариальные действия от его имени", — говорят следователи.

После подделки документов, фигуранты дела за деньги предоставляли нотариальные услуги клиентам.

Следственные действия по уголовному производству продолжаются.

Правонарушителям инкриминируют ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 361 УК Украины.

Напомним, ранее мы писали, что в столице злоумышленница с помощью мошеннических действий завладела денежными средствами родственников одного из украинских военнопленных. Ей сообщили о подозрении.

Киевская городская прокуратура сообщила директору одной из частных фирм о подозрении. Фигурант дела обвиняется в поставке некачественной форменной одежды для ВСУ более чем на 35 млн грн.

Также в Киеве стражи порядка задержали начальника Голосеевского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он вместе с руководителем отдела Киевской городской военной администрации переправлял военнообязанных через границу за деньги.