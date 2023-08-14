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У Києві шахрайка ошукала сімʼю військовополоненого на майже 150 тис. грн

14 серпня 2023 10:08
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві шахрайка ошукала сімʼю військовополоненого на майже 150 тис. грн
У Києві шахрайка ошукала сімʼю військовополоненого. Фото: Київська міська прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці зловмисниця за допомогою шахрайських дій заволоділа грошовими коштами родичів одного з українських військовополонених. Їй повідомили про підозру.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Деталі справи

За даними слідства, 34-річна жінка з Чернігівської області. Вона представлялась співробітницею з Міністерства оборони України, яка займається обміном військовополонених, запропонувала потерпілій за винагороду свою допомогу у встановленні місцезнаходження військовополоненого чоловіка.

"Також вона пообіцяла своє сприяння у внесенні чоловіка до списків військовополонених для обміну в найкоротший час", — кажуть правоохоронці.

Дружина військовополоненого шість разів передавала шахрайці гроші на загальну суму близько 150 тисяч гривень. Після цього підозрювана перестала виходити з нею на зв'язок та витратила гроші на власні потреби.

Покарання зловмисниці

Наразі зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Також з’ясувалося, що жінка вже раніше притягувалася до відповідальності за крадіжку і вироком суду засуджена до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна (вирок суду не набрав законної сили).

 

У Києві шахрайка ошукала сімʼю військовополоненого. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, раніше ми писали, що Київська міська прокуратура повідомила директору однієї з приватних фірм про підозру. Фігурант справи обвинувачується у постачанні неякісного форменного одягу для ЗСУ на понад 35 млн грн.

Додамо, у Києві правоохоронці затримали начальника Голосіївського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він разом із керівником відділу Київської міської військової адміністрації переправляв військовозобов'язаних через кордон за гроші. 

Додамо, Офіс Генерального прокурора затримав начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ через хабарі. Чиновника підозрюють у тому, що він за кошти допомагав чоловікам виїхати за кордон.

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