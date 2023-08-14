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В Киеве мошенница обманула семью военнопленного почти на 150 тыс. грн

14 августа 2023 10:08
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве мошенница обманула семью военнопленного почти на 150 тыс. грн
В Киеве мошенница обманула семью военнопленного. Фото: Киевская городская прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице злоумышленница с помощью мошеннических действий завладела денежными средствами родственников одного из украинских военнопленных. Ей сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Детали дела

По данным следствия, 34-летняя женщина из Черниговской области. Она представлялась сотрудницей из Министерства обороны Украины, которая занимается обменом военнопленных, предложила потерпевшей за вознаграждение свою помощь в установлении местонахождения военнопленного.

"Также она пообещала свое содействие во внесении мужчины в списки военнопленных для обмена в кратчайшие сроки", — говорят правоохранители.

Жена военнопленного шесть раз передавала мошенникам деньги на общую сумму около 150 тысяч гривен. После этого подозреваемая перестала выходить с ней на связь и потратила деньги на собственные нужды.

Наказание злоумышленнице

В настоящее время злоумышленница уведомлена о подозрении по ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно).

Также выяснилось, что женщина раньше уже привлекалась к ответственности за кражу и по приговору суда приговорена к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества (приговор суда не вступил в законную силу).

 

В Киеве мошенница обманула семью военнопленного. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, ранее мы писали, что Киевская городская прокуратура сообщила директору одной из частных фирм о подозрении. Фигурант дела обвиняется в поставке некачественной форменной одежды для ВСУ более чем на 35 млн грн.

В Киеве правоохранители задержали начальника Голосеевского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он вместе с руководителем отдела Киевской городской военной администрации переправлял военнообязанных через границу за деньги.

Офис Генерального прокурора задержал начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ из-за взяток. Чиновника подозревают в том, что он за средства помогал мужчинам уехать за границу.

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