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У Києві нотаріус з помічником підробляли офіційні документи: яке покарання їм світить

16 серпня 2023 16:54
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві нотаріус з помічником підробляли офіційні документи: яке покарання їм світить
Чоловік працює за ноутбуком. Ілюстративне фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці приватний нотаріус та його помічник отримали підозру за несанкціоноване втручання в роботу інформаційних мереж та підроблення офіційних документів. Правоохоронці вже повідомили їм про підозру.

Про це пише Київська міська прокуратура.

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Деталі справи

Як повідомляє слідство, нотаріус Київського міського нотаріального округу у період з січня 2023 року по липень 2023 року двічі виїжджав за межі території України в напрямку Румунії та Польщі. Він перебував за кордоном протягом кількох місяців.

"Будучи за кордоном, нотаріус надав своїй помічниці неправомірні вказівки щодо проведення нотаріальних дій від його імені з використанням бланків, печатки, цифрового підпису нотаріуса, тощо. Помічниця нотаріуса достовірно знаючи, що в зазначений період часу нотаріус знаходився за межами території України, виконувала неправомірні вказівки та здійснювала нотаріальні дії від його імені", — кажуть слідчі.

Після підробки документів фігуранти справи за гроші надавали нотаріальні послуги клієнтам.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Правопорушникам інкримінують ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 361 КК України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в столиці зловмисниця за допомогою шахрайських дій заволоділа грошовими коштами родичів одного з українських військовополонених. Їй повідомили про підозру.

Додамо, що Київська міська прокуратураповідомила директору однієї з приватних фірм про підозру. Фігурант справи обвинувачується у постачанні неякісного форменного одягу для ЗСУ на понад 35 млн грн.

Також у Києві правоохоронці затримали начальника Голосіївського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він разом із керівником відділу Київської міської військової адміністрації переправляв військовозобов'язаних через кордон за гроші. 

 

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