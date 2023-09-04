Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow В Киеве руководство спортивной школы растратило 1 млн грн во время ремонта arrow

В Киеве руководство спортивной школы растратило 1 млн грн во время ремонта

4 сентября 2023 09:42
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве руководство спортивной школы растратило 1 млн грн во время ремонта
Фигурант дела. Фото: Киевская городская прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице во время капитального ремонта руководство одной из спортивно-юношеских школ растратило миллион гривен бюджетных средств. В настоящее время решается избрание меры пресечения фигуранту дела.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, в 2021 году руководитель школы и подрядная организация заключили договор на закупку работ за государственные средства.

Фигурант дела знал, что объемы выполненных работ и их стоимость не соответствуют указанным в документах. Однако все равно подписал акты приемки выполненных работ.

Сумма ущерба, нанесенного столичному бюджету, составляет около 1 млн гривен.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Последние новости Киева

В Киеве снова сообщили о заминировании всех средних школ и колледжей города. Сотрудники полиции и подразделения ГСЧС принимают необходимые меры.

Известный интервьюер Дмитрий Гордон на главной улице Киева Крещатик послал мужа в военной форме. Произошло это во время того, как активисты организовали выставку "украинских прокремлевских пропагандистов", где были выставлены картонные фигуры разных общественных деятелей.

Шевченковский районный суд города Киева принял решение о мере пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому. Речь идет о заключении в течение 60 дней с альтернативой внесения залога.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

None

Зеленский поедет на сессию ООН: Кислица озвучил главные темы

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз