В Киеве руководство спортивной школы растратило 1 млн грн во время ремонта

Фигурант дела. Фото: Киевская городская прокуратура

В столице во время капитального ремонта руководство одной из спортивно-юношеских школ растратило миллион гривен бюджетных средств. В настоящее время решается избрание меры пресечения фигуранту дела.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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По данным следствия, в 2021 году руководитель школы и подрядная организация заключили договор на закупку работ за государственные средства.

Фигурант дела знал, что объемы выполненных работ и их стоимость не соответствуют указанным в документах. Однако все равно подписал акты приемки выполненных работ.

Сумма ущерба, нанесенного столичному бюджету, составляет около 1 млн гривен.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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