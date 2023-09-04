У Києві керівництво спортивної школи розтратило 1 млн грн під час ремонту

Фігурант справи. Фото: Київська міська прокуратура

У столиці під час капітального ремонту керівництво однієї із спортивно-юнацької шкіл розтратило мільйон гривень бюджетних коштів. Наразі вирішується обрання запобіжного заходу фігуранту справи.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Деталі справи

За даними слідства, у 2021 році керівник школи та підрядна організація уклали договір щодо закупівлі робіт за державні кошти.

Фігурант справи знав, що обсяги виконаних робіт та їх вартість не відповідають зазначеним у документах. Однак все одно підписав акти приймання виконаних робіт.

Сума збитків, завданих столичному бюджету, становить близько 1 млн гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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