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У Києві керівництво спортивної школи розтратило 1 млн грн під час ремонту

4 вересня 2023 09:42
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві керівництво спортивної школи розтратило 1 млн грн під час ремонту
Фігурант справи. Фото: Київська міська прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці під час капітального ремонту керівництво однієї із спортивно-юнацької шкіл розтратило мільйон гривень бюджетних коштів. Наразі вирішується обрання запобіжного заходу фігуранту справи.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Деталі справи

За даними слідства, у 2021 році керівник школи та підрядна організація уклали договір щодо закупівлі робіт за державні кошти.

Фігурант справи знав, що обсяги виконаних робіт та їх вартість не відповідають зазначеним у документах. Однак все одно підписав акти приймання виконаних робіт.

Сума збитків, завданих столичному бюджету, становить близько 1 млн гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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У Києві знову повідомили про замінування усіх середніх шкіл та коледжів міста. Працівники поліції та підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів. 

Відомий інтерв'юер Дмитро Гордон на головній вулиці Києва Хрещатик послав на**й чоловіка у військовій формі. Сталося це під час того, як активісти організували виставку "українських прокремлівських пропагандистів", де було виставлено картонні фігури різних громадських діячів.

Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу бізнесмену Ігорю Коломойському. Йдеться про ув'язнення протягом 60 днів з альтернативою внесення застави. 

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