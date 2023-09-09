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В Киеве мужчина напал с ножом на двоих детей, его разыскивает полиция

9 сентября 2023 19:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Киеве мужчина напал с ножом на двоих детей, его разыскивает полиция
Полиция Киева. Фото: Sergei Chuzavkov
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Киеве 9 сентября произошло нападение на двух малолетних детей. Теперь полиция разыскивает злоумышленника.

Об этом сообщает полиция Киева.

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В сообщении говорится, что на улице Милютенко около 17:00 во время игры двоих мальчишек в возрасте 10 и 11 лет неизвестный предложил им помощь в установке палатки. После отказа детей, агрессор проявил насилие: одному ребенку порвал футболку, другому ранил ножом. Пострадавший мальчик был доставлен в больницу.

Правоохранительные органы Киева активно ищут подозреваемого. В поимке участвуют сотрудники Деснянской полицейской службы, специалисты уголовного розыска городского управления и патрульные силы.

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Сообщение полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, что во Львове полицейские задержали мужчину, пассажира автомобиля, ударившего ножом пешехода за то, что он, по его мнению, слишком медленно переходил дорогу на пешеходном переходе. Пассажир авто находился в нетрезвом состоянии.

Также мы сообщали, что Херсонская окружная прокуратура сообщила подозрение 36-летнему мужчине в умышленном убийстве. Он пришел в гости к своему другу и нанес смертельные ножевые ранения.

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