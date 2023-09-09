В Киеве мужчина напал с ножом на двоих детей, его разыскивает полиция
В Киеве 9 сентября произошло нападение на двух малолетних детей. Теперь полиция разыскивает злоумышленника.
Об этом сообщает полиция Киева.
Нападение на детей в Киеве: что известно
В сообщении говорится, что на улице Милютенко около 17:00 во время игры двоих мальчишек в возрасте 10 и 11 лет неизвестный предложил им помощь в установке палатки. После отказа детей, агрессор проявил насилие: одному ребенку порвал футболку, другому ранил ножом. Пострадавший мальчик был доставлен в больницу.
Правоохранительные органы Киева активно ищут подозреваемого. В поимке участвуют сотрудники Деснянской полицейской службы, специалисты уголовного розыска городского управления и патрульные силы.
Напомним, что во Львове полицейские задержали мужчину, пассажира автомобиля, ударившего ножом пешехода за то, что он, по его мнению, слишком медленно переходил дорогу на пешеходном переходе. Пассажир авто находился в нетрезвом состоянии.
Также мы сообщали, что Херсонская окружная прокуратура сообщила подозрение 36-летнему мужчине в умышленном убийстве. Он пришел в гости к своему другу и нанес смертельные ножевые ранения.