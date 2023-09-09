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У Києві чоловік напав із ножем на двох дітей, його розшукує поліція

9 вересня 2023 19:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Києві чоловік напав із ножем на двох дітей, його розшукує поліція
Поліція Києва. Фото: Sergei Chuzavkov
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Києві 9 вересня відбувся напад на двох малолітніх дітей. Наразі поліція розшукує зловмисника.

Про це повідомляє поліція Києва.

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У повідомленні йдеться, що на вулиці Мілютенка близько 17:00 під час гри двох хлопчаків у віці 10 та 11 років невідомий запропонував їм допомогу в установці намету. Після відмови дітей агресор виявив насильство: одній дитині порвав футболку, іншій поранив ножем. Потерпілого хлопчика було доставлено до лікарні.

Правоохоронці Києва активно шукають підозрюваного. У затриманні беруть участь співробітники Деснянської поліцейської служби, фахівці карного розшуку міського управління та патрульні сили.

скріншот
Повідомлення поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Львові поліцейські затримали чоловіка, пасажира автомобіля, який ударив ножем пішохода за те, що він, на його думку, надто повільно переходив дорогу пішохідним переходом. Пасажир авто перебував у нетверезому стані.

Також ми повідомляли, що Херсонська окружна прокуратура повідомила підозру 36-річному чоловікові в умисному вбивстві. Він прийшов у гості до свого друга і завдав смертельних ножових поранень.

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