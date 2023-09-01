В Германии мужчина сбросил с моста ребенка, который говорил на украинском
В немецком городе Айнбек неизвестный мужчина напал на украинских детей из-за того, что они разговаривали на родном языке. Он скинул с моста 10-летнего мальчика.
Об этом сообщает Bild.
Нападение на детей из Украины
В прокуратуре рассказали, что 10-летний мальчик играл с детьми, когда к ним подошел неизвестный прохожий. Его возмутило то, что они разговаривают между собой на украинском. Мужчина заявил, что дети должны говорить на русском, а также подчеркнул, что это Украина начала войну.
Прохожий дернул девочку за волосы, а мальчика опрокинул через перила моста в канал. Ребенок ушибся о железные балки. Мальчик получил травму головы и левой ноги.
К тому же, когда ребенок лежал в канале, мужчина, вероятно, бросил в него стеклянную бутылку, попав в правое плечо.
После этого прохожий скрылся. Известно, что ему около 40-45 лет. Мужчина был одет в голубую рубашку, черную кепку и джинсовые шорты. Полиция расследует дело о покушении на убийство.
Напомним, ученики польских школ могут получить социальные выплаты, если их семья испытывает трудности. Речь идет о школьных стипендиях и помощи. Эта возможность есть и в украинских беженцев.
Также мы писали, что в Полтавской области ребенок придумал историю о своем похищении. Полицейские выяснили все обстоятельства происшествия. Как оказалось, девочка придумала историю, чтобы увидеть свою учительницу.