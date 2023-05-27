Агресивні росіяни напали на українку в єгипетському Шарм-ель-Шейху

Росіяни, які напали на українок. Фото: архів Ірини Красиловської

В Єгипті на засновницю магазину спортивного одягу киянку Ірина Красиловську та її подруг напали агресивні росіяни. Інцидент відбувся в готелі Шарм-ель-Шейху Grand Oasis.

Про це повідомляє KP.UA.

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Напад на українок

"Ми, троє дівчат та троє дітей, поїхали у відпустку в Єгипет. В один із днів, коли ми на пляжі зайняли вільні шезлонги в тіні, чоловік та жінка, які відпочивали поруч, сказали, щоб ми ці місця не займали, бо вони потім захочуть на них пересісти. Ми відмовились, бо шезлонги були вільними. І цей чоловік підійшов і просто пересунув парасольку вагою в 40-50 кг до свого місця. Прохання повернути все, як було, він проігнорував", — розповіла Красиловська.

Після цього жінка сіла на його місце та тримала на руках однорічну дитину. Вона пояснила, що повернулася б на своє місце, якби чоловік повернув парасолю.

"Після кількох словесних перепалок жінка підійшла ззаду до мене і почала тягнути за волосся. Однією рукою я тримала дитину, іншою рукою пробувала захиститися і схопила за ланцюжок в неї на шиї. Чоловік схопив мене за іншу руку, моя подруга почала тягнути за волосся жінку, і кілька секунд тривало щось страшне", — каже потерпіла.

Напад росіянки на українку. Фото: архів Ірини Красиловської

Бійку зупинила місцева охорона. Українкам принесли іншу парасольку, тому вони відсіли від росіян.

"За кілька годин ця пара знову підійшла до моєї подруги. Подруга, підійшла на ресепшен і вимагала викликати поліцію. Адміністратор звернувся до нашого гіда, який обіцяв уладнати ситуацію. Наступного ранку росіяни поїхали. Від гіда не було ніякої реакції. Потім вже я підійшла до адміністратора з вимогою надати мені інформацію щодо пари, яка на мене напала. Все було марним. Я вимагала викликати поліцію від готелю. Відповіли, що нехай гід це робить", — розповіла Красиловська.

Жінка каже, що гід перекладав відповідальність на готель, а готель — на гіда.

Це була перша подорож Ірини до Єгипту. Вона розуміла, що можуть бути ризики втрапити в конфлікт з росіянами.

"В Єгипті я була вперше і морально себе готувала до такої чисто гіпотетичної ситуації, що може статися бійка. Та я не могла уявити, що там настільки багато руських. На багатьох готелях висить російський прапор", — каже жінка.

Росіяни, які напали на українок. Фото: архів Ірини Красиловської

Лариса Педченко із туристичного агентства Coral Travel розповіла, що Єгипет — проросійський. За її словами, відсутність реакції адміністрації готелей на подібні інциденти є доволі частим явищем.

"І те, що наші дівчата звернулись, а їм не допомогли – це правда, це є. Там їм ніхто не допоможе. Єдиний вихід – не провокувати. Якщо хочеш відпочити, то просто відпочивай і не чіпай їх. В Туреччині ситуація зовсім інша. Там росіяни якщо й є, то ведуть себе дуже скромно, відходять, якщо чують, що це українці, тихенько себе ведуть. Вже не дебоширять так, як це було раніше", — каже Педченко.

Нагадаємо, туристка з Росії напала з кулаками на водія таксі в Бразилії, поки він віз її до аеропорту.