Агрессивные россияне напали на украинку в египетском Шарм-эль-Шейхе

Россияне, напавшие на украинок. Фото: архив Ирины Красиловской

В Египте на основательницу магазина спортивной одежды киевлянку Ирину Красиловскую и ее подруг напали агрессивные россияне. Инцидент произошел в отеле Шарм-эль-Шейха Grand Oasis.

Об этом сообщает KP.UA.

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Нападение на украинок

"Мы, три девушки и трое детей, уехали в отпуск в Египет. В один из дней, когда мы на пляже заняли свободные шезлонги в тени, мужчина и женщина, которые отдыхали рядом, сказали, чтобы мы эти места не занимали, потому что они потом захотят на них пересесть. Мы отказались, потому что шезлонги были свободными. И этот мужчина подошел и просто передвинул зонтик весом в 40-50 кг к своему месту. Просьбу вернуть все, как было, он проигнорировал", — рассказала Красиловская.

После этого женщина села на его место и держала на руках годовалого ребенка. Она объяснила, что вернулась бы на свое место, если бы мужчина вернул зонт.

"После нескольких словесных перепалок женщина подошла сзади ко мне и начала тянуть за волосы. Одной рукой я держала ребенка, другой рукой пробовала защититься и схватила за цепочку у нее на шее. Мужчина схватил меня за другую руку, моя подруга начала тянуть за волосы женщину, и несколько секунд продолжалось что-то страшное", — говорит потерпевшая.

Нападение россиянки на украинку. Фото: архив Ирины Красиловской

Драку остановила местная охрана. Украинкам принесли другой зонтик, поэтому они отсели от россиян.

"Через несколько часов эта пара снова подошла к моей подруге. Подруга, подошла на ресепшен и потребовала вызвать полицию. Администратор обратился к нашему гиду, который обещал уладить ситуацию. На следующее утро россияне уехали. От гида не было никакой реакции. Потом уже я подошла к администратору с требованием предоставить мне информацию о паре, которая на меня напала. Все было бесполезно. Я требовала вызвать полицию от отеля. Ответили, что пусть гид это делает", — рассказала Красиловская.

Женщина говорит, что гид переводил ответственность на гостиницу, а гостиница — на гида.

Это было первое путешествие Ирины в Египет. Она понимала, что могут быть риски попасть в конфликт с россиянами.

"В Египте я была впервые и морально себя готовила к такой чисто гипотетической ситуации, что может произойти драка. Но я не могла представить, что там настолько много русских. На многих отелях висит российский флаг", — говорит женщина.

Россияне, напавшие на украинок. Фото: архив Ирины Красиловской

Лариса Педченко из туристического агентства Coral Travel рассказала, что Египет — пророссийский. По ее словам, отсутствие реакции администрации гостиниц на подобные инциденты довольно частое явление.

"И то, что наши девушки обратились, а им не помогли — это правда, это есть. Там им никто не поможет. Единственный выход — не провоцировать. Если хочешь отдохнуть, то просто отдыхай и не трогай их. В Турции ситуация совсем другая. Там русские если и есть, то ведут себя очень скромно, отходят, если слышат, что это украинцы, тихонько себя ведут. Уже не дебоширят так, как это было раньше", — говорит Педченко.

Напомним, туристка из России напала с кулаками на водителя такси в Бразилии, пока он вез ее в аэропорт.