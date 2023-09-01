У Німеччині чоловік скинув з мосту дитину, яка розмовляла українською

Поліцейські в Німеччині. Фото: Unsplash

У німецькому місті Айнбек невідомий чоловік напав на українських дітей через те, що вони розмовляли рідною мовою. Він скинув з мосту 10-річного хлопчика.

Про це повідомляє Bild.

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У прокуратурі розповіли, що 10-річний хлопчик грався з дітьми, коли до них підійшов невідомий перехожий. Його обурило те, що вони розмовляють між собою українською. Чоловік заявив, що діти повинні говорити російською, а також наголосив, що це Україна почала війну.

Перехожий смикнув дівчинку за волосся, а хлопчика перекинув через поручні моста в канал. Дитина забилася о залізні балки. Хлопчик отримав травму голови і лівої ноги.

До того ж, коли дитина лежала в каналі, чоловік, ймовірно, кинув у неї скляну пляшку, якою влучив у праве плече.

Після цього перехожий втік. Відомо, що йому близько 40-45 років. Чоловік був одягнений в блакитну сорочку, чорну кепку і джинсові шорти. Наразі поліція розслідує справу про замах на вбивство.

Нагадаємо, учні польських шкіл можуть отримати соціальні виплати, якщо їх родина переживає труднощі. Йдеться про шкільні стипендії та допомогу. Цю можливість мають також й українські біженці.

Також ми писали, що у Полтавській області дитина вигадала історію про своє викрадення. Поліцейські з'ясували всі обставини події. Як виявилось, дівчинка вигадала історію, щоб побачити свою вчительку.