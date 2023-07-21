Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow В Херсонской области задержали дельца, который хотел продавать "трофейное" оружие оккупантов arrow

В Херсонской области задержали дельца, который хотел продавать "трофейное" оружие оккупантов

21 июля 2023 13:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Херсонской области задержали дельца, который хотел продавать "трофейное" оружие оккупантов
Изъятое оружие у фигуранта. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины задержали в Херсонской области "черного оружейника". Фигурант хотел продавать "трофейное" оружие российских оккупантов для представителей криминалитета.

Об этом сообщает СБУ.

Читайте также:

Продажа российского оружия

Правоохранители задержали дельца на деоккупированной части Херсонской области. Он пытался продать оружие и боеприпасы, которые нашел в районах ведения боевых действий.

"Среди изъятого у злоумышленника — российское противотанковое оружие и сотни крупнокалиберных боеприпасов, в том числе к автоматической пушке и пулеметам. Установлено, что для скрытого сбыта арсенала он привлек нескольких своих знакомых", — говорится в сообщении.

СБУ
Изъятое оружие у фигуранта. Фото: СБУ
СБУ
Изъятое оружие у фигуранта. Фото: СБУ

Правонарушитель пытался выйти на представителей криминалитета и предложить им "трофейное" оружие. Сотрудники СБУ и Нацполиции своевременно разоблачили "черного оружейника".

По данным следствия, организатором является житель поселка Украинка Бериславского района Херсонской области.

Оружие и боеприпасы российских оккупантов он хранил в специальном тайнике, который обустроил на территории своего дома.

Сотрудники СБУ изъяли:

  • российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет";
  • ручной противотанковый гранатомет РПГ-22;
  • российскую реактивную штурмовую гранату "Таволга-2";
  • два танковых снаряда;
  • пять снарядов калибра 30 мм до автоматической пушки 2А42;
  • противотанковую мину;
  • четыре выстрела в противотанковые гранатометы РПГ-7 и СПГ;
  • почти 400 патронов разного калибра;
  • 14 кг артиллерийского пороха;
  • запчасти к боеприпасам.
СБУ
Изъятое оружие у фигуранта. Фото: СБУ
СБУ
Изъятое оружие у фигуранта. Фото: СБУ

"Все изъятые средства поражения направлены на экспертизу, а затем будут переданы для нужд Сил обороны", — добавили в СБУ.

Напомним, Служба безопасности Украины объявила подозрение двум российским генералам, командовавшим подавлением мирных протестов во время оккупации Херсона. Правоохранители также назвали имена захватчиков, которые причастны к репрессиям против гражданских.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Чем Украина компенсирует потерю зернового соглашения: пять альтернативных сценариев

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

11:21 Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца

08:38 Мудрик готовится к уходу из "Челси": где он продолжит карьеру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз