В Херсонской области задержали дельца, который хотел продавать "трофейное" оружие оккупантов
Служба безопасности Украины задержали в Херсонской области "черного оружейника". Фигурант хотел продавать "трофейное" оружие российских оккупантов для представителей криминалитета.
Об этом сообщает СБУ.
Продажа российского оружия
Правоохранители задержали дельца на деоккупированной части Херсонской области. Он пытался продать оружие и боеприпасы, которые нашел в районах ведения боевых действий.
"Среди изъятого у злоумышленника — российское противотанковое оружие и сотни крупнокалиберных боеприпасов, в том числе к автоматической пушке и пулеметам. Установлено, что для скрытого сбыта арсенала он привлек нескольких своих знакомых", — говорится в сообщении.
Правонарушитель пытался выйти на представителей криминалитета и предложить им "трофейное" оружие. Сотрудники СБУ и Нацполиции своевременно разоблачили "черного оружейника".
По данным следствия, организатором является житель поселка Украинка Бериславского района Херсонской области.
Оружие и боеприпасы российских оккупантов он хранил в специальном тайнике, который обустроил на территории своего дома.
Сотрудники СБУ изъяли:
- российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет";
- ручной противотанковый гранатомет РПГ-22;
- российскую реактивную штурмовую гранату "Таволга-2";
- два танковых снаряда;
- пять снарядов калибра 30 мм до автоматической пушки 2А42;
- противотанковую мину;
- четыре выстрела в противотанковые гранатометы РПГ-7 и СПГ;
- почти 400 патронов разного калибра;
- 14 кг артиллерийского пороха;
- запчасти к боеприпасам.
"Все изъятые средства поражения направлены на экспертизу, а затем будут переданы для нужд Сил обороны", — добавили в СБУ.
Напомним, Служба безопасности Украины объявила подозрение двум российским генералам, командовавшим подавлением мирных протестов во время оккупации Херсона. Правоохранители также назвали имена захватчиков, которые причастны к репрессиям против гражданских.