В Херсонской области задержали дельца, который хотел продавать "трофейное" оружие оккупантов

Изъятое оружие у фигуранта. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержали в Херсонской области "черного оружейника". Фигурант хотел продавать "трофейное" оружие российских оккупантов для представителей криминалитета.

Об этом сообщает СБУ.

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Продажа российского оружия

Правоохранители задержали дельца на деоккупированной части Херсонской области. Он пытался продать оружие и боеприпасы, которые нашел в районах ведения боевых действий.

"Среди изъятого у злоумышленника — российское противотанковое оружие и сотни крупнокалиберных боеприпасов, в том числе к автоматической пушке и пулеметам. Установлено, что для скрытого сбыта арсенала он привлек нескольких своих знакомых", — говорится в сообщении.

Изъятое оружие у фигуранта. Фото: СБУ

Изъятое оружие у фигуранта. Фото: СБУ

Правонарушитель пытался выйти на представителей криминалитета и предложить им "трофейное" оружие. Сотрудники СБУ и Нацполиции своевременно разоблачили "черного оружейника".



По данным следствия, организатором является житель поселка Украинка Бериславского района Херсонской области.

Оружие и боеприпасы российских оккупантов он хранил в специальном тайнике, который обустроил на территории своего дома.

Сотрудники СБУ изъяли:

российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет";

ручной противотанковый гранатомет РПГ-22;

российскую реактивную штурмовую гранату "Таволга-2";

два танковых снаряда;

пять снарядов калибра 30 мм до автоматической пушки 2А42;

противотанковую мину;

четыре выстрела в противотанковые гранатометы РПГ-7 и СПГ;

почти 400 патронов разного калибра;

14 кг артиллерийского пороха;

запчасти к боеприпасам.

Изъятое оружие у фигуранта. Фото: СБУ

Изъятое оружие у фигуранта. Фото: СБУ

"Все изъятые средства поражения направлены на экспертизу, а затем будут переданы для нужд Сил обороны", — добавили в СБУ.

Напомним, Служба безопасности Украины объявила подозрение двум российским генералам, командовавшим подавлением мирных протестов во время оккупации Херсона. Правоохранители также назвали имена захватчиков, которые причастны к репрессиям против гражданских.