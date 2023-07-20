У Дніпрі затримали посадовицю Укрзалізниці, яка готувала удар по логістичних шляхах

Співробітник СБУ та затримана правопорушниця. Фото: СБУ

У Дніпрі Служба безпеки України затримала посадовицю Укрзалізниці. Вона готувала російський удар по логістичних шляхах Сил оборони в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє СБУ.

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Затримання інформаторки окупантів

Поплічницею ворога виявилася посадовиця місцевого підрозділу Укрзалізниці. Російські окупанти залучили її до співпраці на початку цього року.

"За вказівкою російського куратора ворожа поплічниця збирала розвіддані про місця базування Сил безпеки та оборони на території обласного центру. Розвідінформація потрібна була рашистам для підготовки прицільних повітряних атак по стратегічно важливих об’єктах транспортної інфраструктури України", — йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ своєчасно затримали фігурантку за місцем її проживання.

Магніти на холодильнику фігурантки. Фото: СБУ

Поплічниця агресора перебувала на "прямому" зв'язку з кадровим російським загарбником, який був на тимчасово окупованій території Донецької області.

У поле зору спецслужби РФ зловмисниця потрапила через активність у російських пабліках. Вона публікувала пропозиції щодо допомоги окупантам.

Для збору інформації посадовиця Укрзалізниці об’їжджала територію міста на громадському транспорті та фотографувала об'єкти.

Правоохоронці під час обшуку виявили мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з росіянами.

Як покарають правопорушницю

Слідчі СБУ оголосили посадовиці підозру. Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення обставин злочину. Поплічниці РФ загрожує до 8 років ув'язнення.

Співробітник СБУ за комп'ютером зловмисниці. Фото: СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала інформатора ФСБ Росії. Він звітував спецслужбі про атаку на кафе у Краматорську 27 червня.

Також ми писали, що Служба безпеки України оголосила підозру адміністратору Telegram-каналу, який став агентом ФСБ. Він також коригував ракетні удари окупантів по Україні.