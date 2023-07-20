В Днепре задержали чиновницу Укрзализныци, которая готовила удар по логистическим путям

Сотрудник СБУ и задержанная правонарушительница. Фото: СБУ

В Днепре Служба безопасности Украины задержала чиновницу Укрзализныци. Она готовила российский удар по логистическим путям Сил обороны в Днепропетровской области.

Об этом сообщает СБУ.

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Задержание информатора оккупантов

Приспешницей врага оказалась чиновница местного подразделения Укрзализныци. Российские оккупанты привлекли ее к сотрудничеству в начале этого года.

"По указанию российского куратора вражеская пособница собирала разведданные о местах базирования Сил безопасности и обороны на территории областного центра. Развединформация нужна была рашистам для подготовки прицельных воздушных атак по стратегически важным объектам транспортной инфраструктуры Украины", — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали фигурантку по месту ее жительства.

Магниты на холодильнике фигурантки. Фото: СБУ

Приспешница агрессора находилась на "прямой" связи с кадровым российским захватчиком, находившимся на временно оккупированной территории Донецкой области.

В поле зрения спецслужбы РФ злоумышленница попала из-за активности в российских пабликах. Она публиковала предложения о помощи оккупантам.

Для сбора информации чиновница Укрзализныци объезжала территорию города на общественном транспорте и фотографировала объекты.

Правоохранители обнаружили мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с россиянами.

Как накажут правонарушительницу

Следователь СБУ объявили должностному лицу подозрение. Сейчас она находится под стражей. Продолжается расследование для установления обстоятельств преступления. Пособнице РФ грозит до 8 лет заключения.

Сотрудник СБУ за компьютером злоумышленницы. Фото: СБУ

Напомним, Служба безопасности Украины задержала информатора ФСБ России. Он отчитывался в спецслужбе об атаке на кафе в Краматорске 27 июня.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины объявила подозрение администратору Telegram-канала, ставшего агентом ФСБ. Он также корректировал ракетные удары оккупантов по Украине.