В Днепре задержали чиновницу Укрзализныци, которая готовила удар по логистическим путям
В Днепре Служба безопасности Украины задержала чиновницу Укрзализныци. Она готовила российский удар по логистическим путям Сил обороны в Днепропетровской области.
Об этом сообщает СБУ.
Задержание информатора оккупантов
Приспешницей врага оказалась чиновница местного подразделения Укрзализныци. Российские оккупанты привлекли ее к сотрудничеству в начале этого года.
"По указанию российского куратора вражеская пособница собирала разведданные о местах базирования Сил безопасности и обороны на территории областного центра. Развединформация нужна была рашистам для подготовки прицельных воздушных атак по стратегически важным объектам транспортной инфраструктуры Украины", — говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задержали фигурантку по месту ее жительства.
Приспешница агрессора находилась на "прямой" связи с кадровым российским захватчиком, находившимся на временно оккупированной территории Донецкой области.
В поле зрения спецслужбы РФ злоумышленница попала из-за активности в российских пабликах. Она публиковала предложения о помощи оккупантам.
Для сбора информации чиновница Укрзализныци объезжала территорию города на общественном транспорте и фотографировала объекты.
Правоохранители обнаружили мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с россиянами.
Как накажут правонарушительницу
Следователь СБУ объявили должностному лицу подозрение. Сейчас она находится под стражей. Продолжается расследование для установления обстоятельств преступления. Пособнице РФ грозит до 8 лет заключения.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала информатора ФСБ России. Он отчитывался в спецслужбе об атаке на кафе в Краматорске 27 июня.
Также мы писали, что Служба безопасности Украины объявила подозрение администратору Telegram-канала, ставшего агентом ФСБ. Он также корректировал ракетные удары оккупантов по Украине.