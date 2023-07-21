У Херсонській області затримали ділка, який хотів продавати "трофейну" зброю окупантів
Служба безпеки України затримали у Херсонській області "чорного зброяра". Фігурант хотів продавати "трофейну" зброю російських окупантів для представників криміналітету.
Про це повідомляє СБУ.
Продаж російської зброї
Правоохоронці затримали ділка на деокупованій частині Херсонської області. Він намагався продати зброю та боєприпаси, які знайшов у районах ведення бойових дій.
"Серед вилученого у зловмисника — російська протитанкова зброя та сотні великокаліберних боєприпасів, у тому числі до автоматичної гармати та кулеметів. Встановлено, що для прихованого збуту арсеналу він залучив декількох своїх знайомих", — йдеться у повідомленні.
Правопорушник намагався вийти на представників криміналітету та запропонувати їм "трофейну" зброю. Співробітники СБУ та Нацполіції своєчасно викрили "чорного зброяра".
За даними слідства, організатором є мешканець селища Українка Бериславського району в Херсонській області.
Зброю та боєприпаси російських окупантів він зберігав у спеціальному схроні, який облаштував на території свого будинку.
Співробітники СБУ вилучили:
- російський протитанковий ракетний комплекс "Корнет";
- ручний протитанковий гранатомет РПГ-22;
- російську реактивну штурмову гранату "Таволга-2";
- два танкових снаряди;
- п'ять снарядів калібру 30 мм до автоматичної гармати 2А42;
- протитанкову міну;
- чотири постріли до протитанкових гранатометів РПГ-7 та СПГ;
- майже 400 набоїв різного калібру;
- 14 кг артилерійського пороху;
- запчастини до боєприпасів.
"Усі вилучені засоби ураження направлено на експертизу, а потім буде передано для потреб Сил оборони", — додали в СБУ.
Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила підозру двом російським генералам, які командували придушенням мирних протестів під час окупації Херсона. Правоохоронці також назвали імена загарбників, які причетні до репресій проти цивільних.