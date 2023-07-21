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У Херсонській області затримали ділка, який хотів продавати "трофейну" зброю окупантів

21 липня 2023 13:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Херсонській області затримали ділка, який хотів продавати "трофейну" зброю окупантів
Вилучена зброя у фігуранта. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба безпеки України затримали у Херсонській області "чорного зброяра". Фігурант хотів продавати "трофейну" зброю російських окупантів для представників криміналітету.

Про це повідомляє СБУ.

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Продаж російської зброї

Правоохоронці затримали ділка на деокупованій частині Херсонської області. Він намагався продати зброю та боєприпаси, які знайшов у районах ведення бойових дій.

"Серед вилученого у зловмисника — російська протитанкова зброя та сотні великокаліберних боєприпасів, у тому числі до автоматичної гармати та кулеметів. Встановлено, що для прихованого збуту арсеналу він залучив декількох своїх знайомих", — йдеться у повідомленні.

СБУ
Вилучена зброя у фігуранта. Фото: СБУ
СБУ
Вилучена зброя у фігуранта. Фото: СБУ

Правопорушник намагався вийти на представників криміналітету та запропонувати їм "трофейну" зброю. Співробітники СБУ та Нацполіції своєчасно викрили "чорного зброяра". 
 
За даними слідства, організатором є мешканець селища Українка Бериславського району в Херсонській області. 

Зброю та боєприпаси російських окупантів він зберігав у спеціальному схроні, який облаштував на території свого будинку.

Співробітники СБУ вилучили:

  • російський протитанковий ракетний комплекс "Корнет";
  • ручний протитанковий гранатомет РПГ-22;
  • російську реактивну штурмову гранату "Таволга-2";
  • два танкових снаряди;
  • п'ять снарядів калібру 30 мм до автоматичної гармати 2А42;
  • протитанкову міну;
  • чотири постріли до протитанкових гранатометів РПГ-7 та СПГ;
  • майже 400 набоїв різного калібру;
  • 14 кг артилерійського пороху;
  • запчастини до боєприпасів.
СБУ
Вилучена зброя у фігуранта. Фото: СБУ
СБУ
Вилучена зброя у фігуранта. Фото: СБУ

"Усі вилучені засоби ураження направлено на експертизу, а потім буде передано для потреб Сил оборони", — додали в СБУ. 

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила підозру двом російським генералам, які командували придушенням мирних протестів під час окупації Херсона. Правоохоронці також назвали імена загарбників, які причетні до репресій проти цивільних.

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