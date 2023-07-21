У Херсонській області затримали ділка, який хотів продавати "трофейну" зброю окупантів

Вилучена зброя у фігуранта. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримали у Херсонській області "чорного зброяра". Фігурант хотів продавати "трофейну" зброю російських окупантів для представників криміналітету.

Про це повідомляє СБУ.

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Продаж російської зброї

Правоохоронці затримали ділка на деокупованій частині Херсонської області. Він намагався продати зброю та боєприпаси, які знайшов у районах ведення бойових дій.

"Серед вилученого у зловмисника — російська протитанкова зброя та сотні великокаліберних боєприпасів, у тому числі до автоматичної гармати та кулеметів. Встановлено, що для прихованого збуту арсеналу він залучив декількох своїх знайомих", — йдеться у повідомленні.

Вилучена зброя у фігуранта. Фото: СБУ

Вилучена зброя у фігуранта. Фото: СБУ

Правопорушник намагався вийти на представників криміналітету та запропонувати їм "трофейну" зброю. Співробітники СБУ та Нацполіції своєчасно викрили "чорного зброяра".



За даними слідства, організатором є мешканець селища Українка Бериславського району в Херсонській області.

Зброю та боєприпаси російських окупантів він зберігав у спеціальному схроні, який облаштував на території свого будинку.

Співробітники СБУ вилучили:

російський протитанковий ракетний комплекс "Корнет";

ручний протитанковий гранатомет РПГ-22;

російську реактивну штурмову гранату "Таволга-2";

два танкових снаряди;

п'ять снарядів калібру 30 мм до автоматичної гармати 2А42;

протитанкову міну;

чотири постріли до протитанкових гранатометів РПГ-7 та СПГ;

майже 400 набоїв різного калібру;

14 кг артилерійського пороху;

запчастини до боєприпасів.

Вилучена зброя у фігуранта. Фото: СБУ

Вилучена зброя у фігуранта. Фото: СБУ

"Усі вилучені засоби ураження направлено на експертизу, а потім буде передано для потреб Сил оборони", — додали в СБУ.

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила підозру двом російським генералам, які командували придушенням мирних протестів під час окупації Херсона. Правоохоронці також назвали імена загарбників, які причетні до репресій проти цивільних.